Rede von Prinz Charles "Mein geliebter Harry, ich bin so glücklich für dich"

Prince Charles übergab die Braut an seinen Sohn © AP

Der Prinz von Wales ließ es sich nicht nehmen, auf dem Empfang des Brautpaares nach der kirchlichen Trauung ein paar Worte an seinen Sohn und dessen Angetraute zu richten. Das berichteten Gäste dem People Magazine.

Dabei betonte der Thronfolger, wie glücklich er für Prinz Harry und Meghan Markle wäre. Er sei sehr stolz auf den Mann, der Harry geworden ist. Die emotionale Rede soll er mit den Worten "Mein geliebter Harry, ich bin so glücklich für dich" beendet haben. Er betonte auch, wie toll er es fand, dass er aushelfen und Meghan zum Altar führen durfte. Prinz Harry sei von den Worten sehr gerührt gewesen.

Prinz Charles kam zu dieser Ehre, weil Meghans Vater nicht an der romantischen Trauung teilnehmen konnte. Thomas Markle musste sich diese Woche einer Operation am Herzen unterziehen und war zu geschwächt, um die lange Reise anzutreten. Daraufhin musste Meghan einen Ersatz suchen. Und ihre Wahl fiel auf ihren Schwiegervater.

