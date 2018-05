Facebook

© APA/AFP/POOL/JONATHAN BRADY

Nun geht es los: die Trauung von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36). Sie trägt ein schlichtes Kleid von Givenchy und Schleier. 600 geladene Gäste und Millionen zu Hause vor den Bildschirmen verfolgen nun die royale Hochzeit des Jahres.

Dem Brautpaar werden nach ihrer Hochzeit am heutigen Samstag die Titel Herzog und Herzogin von Sussex tragen. Königin Elizabeth II. freue sich, Prinz Harry ein Herzogtum übertragen zu haben, teilte der Buckingham-Palast wenige Stunden vor der Trauung mit. "Seine Titel werden sein Herzog von Sussex, Graf von Dumbarton und Baron Kilkeel."

Prinz Harry werde künftig angeredet als "Seine königliche Hoheit, der Herzog von Sussex", Meghan werde als "Ihre königliche Hoheit, die Herzogin von Sussex".

Die ersten Gäste sind bereits in Windsor eingetrudelt, um 12.55 Uhr trifft die Queen ein - dann wird es los gehen. Harrys Vater, Prinz Charles, wird Meghan zum Traualtar führen. Der Vater der Braut konnte nach einer Herzoperation nicht zur Hochzeit anreisen.

Alles weitere hier in unserem Live-Blog.

Royale Hochzeit: Clooneys und Co.: Die ersten Gäste trudeln ein Ziehen alle Blicke auf sich: Menschenrechtsanwältin Amal und ihr Mann, Hollywood-Beau George Clooney ... AP Sie glänzt in sattem Gelb ... AP Auch unter den vielen prominenten Gästen: Victoria und David Beckham AP Dieses Mal ganz dezent: Pippa Middleton, Herzogin Kates Schwester, und James Matthews AP Sie ist eine von Meghans Freundinnen: Tennisstar Serena Williams mit Alexis Ohanian AP ... mit hübschen Kopfschmuck AP Elton John mit seinem Partner David Furnish und die Beckhams AP Schauspieler Tom Hardy (rechts) und seine Frau Charlotte Riley AP Um 12.55 Uhr wird Queen Elizabeth II. eintreffen. Dann müssen alle Gäste anwesend sein. Schon gesichtet: Schauspieler Idris Elba und seine Verlobte Sabrina Dhowre AFP Auch Popstar James Blunt ist unter den Gästen. Er ist mit Prinz Harry befreundet. AFP James Blunt mit seiner behüteten Sofia Wellesley (c) APA/AFP/POOL/GARETH FULLER (GARETH FULLER Gareth Fuller GARETH FULLER Gareth Fuller) Lady Kitty Spencer (rechts) APA Der Park von Schloss Windsor wird für die 2.640 Gäste aus der Bevölkerung geöffnet. AFP Die etwa 600 Hochzeitsgäste werden mit Bussen bis zum runden Turm von Schloss Windsor gebracht und gehen dann zu Fußß zur St. George's Chapel. AFP Rugby-Spieler James Haskell und Chloe Madeley AP Stilsicherer Auftritt: Eliza Spencer, Louis Spencer, Victoria Aitken und Kitty Spencer AP US-Talkmasterin Oprah Winfrey in zartem Pastell AFP Viel Spaß mit den weiteren Bildern! AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP (c) APA/AFP/POOL/CHRIS RADBURN (CHRIS RADBURN) (c) APA/AFP/POOL/IAN WEST (IAN WEST) APA APA APA APA APA APA APA APA AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP 1/56