Bekommen mit ihrer Hochzeit auch einen neuen Titel: Herzog und Herzogin von Sussex © AP

Nun ist es fix: Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) werden nach ihrer Hochzeit am heutigen Samstag die Titel Herzog und Herzogin von Sussex tragen. Königin Elizabeth II. freue sich, Prinz Harry ein Herzogtum übertragen zu haben, teilte der Buckingham-Palast wenige Stunden vor der Trauung mit. "Seine Titel werden sein Herzog von Sussex, Graf von Dumbarton und Baron Kilkeel."

Prinz Harry werde künftig angeredet als "Seine königliche Hoheit, der Herzog von Sussex", Meghan werde als "Ihre königliche Hoheit, die Herzogin von Sussex".

Der Enkel der Queen wird der US-Schauspielerin am Samstag in der Kapelle von Schloss Windsor das Jawort geben. Harrys Vater, Prinz Charles, wird Meghan zum Traualtar führen. Der Vater der Braut konnte nach einer Herzoperation nicht zur Hochzeit anreisen.

Alles weitere hier in unserem Live-Blog.