Meghan und Harry Was Sie zur royalen Hochzeit wissen müssen

Mädchen-Träume werden wahr, wenn Meghan Markle ihrem Prinzen Harry heute das Jawort gibt. Doch was gibt es zum Essen und welches Kleid wird die Braut tragen? Ein Leitfaden durch den royalen Hochzeitstag.

Harry und Meghan: Die Hochzeit © APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Wer ist zur royalen Hochzeit geladen?

Der Kensington-Palast veröffentlichte zwar keine Gästeliste, doch wird mit einer illustren Gästeschar gerechnet. Darunter werden wohl auch Prominente aus der Film- und Musikbranche sein. Insider rechnen unter anderem mit dem Superstar Elton John und Sänger Ed Sheeran. Politiker sind nach Angaben des Palastes nicht eingeladen, die Feier sei schließlich privat. Harry und Meghan wollen stattdessen einen Querschnitt der Bevölkerung an ihrer Hochzeit teilhaben lassen. Sie haben Kriegsveteranen und Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen eingeladen.

Was wird Meghan tragen?

Was für ein Brautkleid Meghan tragen wird, ist ein gutgehütetes Geheimnis. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie abends ein anderes tragen wird als am Vormittag. Die besten Chancen werden dem australischen Designer-Duo Ralph & Russo zugestanden.

Wird das Wetter auch königlich?

Das Wetter scheint mitzuspielen: Die Temperaturen sollen auf etwa 20 Grad steigen, der Himmel wird nahezu wolkenfrei sein. Das sei „bestes Hochzeitswetter“, sagte ein britischer Meteorologe. Viele Fans der Royals reisten schon in den vergangenen Tagen an, um sich die besten Plätze zu sichern.

Wer führt die Braut nun zum Altar?

Der künftige Schwiegervater Prinz Charles wird Meghan Markle zum Altar führen. Der eigentlich für die Rolle vorgesehene Thomas Markle kann nach einer Herzoperation nicht zur Hochzeit kommen. Mutter Doria Ragland wird mit Meghan zur Kirche fahren.

Welche Royals werden kommen?

Allen voran natürlich die Queen. Auch Prinz Philip, Ehemann der Königin, kann wenige Wochen nach einer Hüft-OP an der Hochzeitsfeier teilnehmen. Prinz William wird Harrys Trauzeuge sein, wie schon Harry bei dessen Hochzeit mit Kate 2011. Meghan wird weder Brautjungfern noch eine Trauzeugin haben. Sie wird von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) als Blumenkinder zum Altar begleitet. Auch die beiden Schwestern und der Bruder von Prinzessin Diana sind geladen.



Wer zahlt dieZeche?

Die Hochzeit in Windsor wird eines der größten Ereignisse in der Geschichte der Royals – und wohl eines der teuersten. Das Königshaus übernimmt die Kosten der Feier. Für Musik, Dekoration sowie Essen und Getränke müssen die Royals rund 1,7 Millionen Pfund (1,9 Millionen Euro) berappen. Doch den größten Posten in der Rechnung werden die Sicherheitsvorkehrungen ausmachen – etwa sieben Millionen. Dafür werden die britischen Steuerzahler aufkommen müssen.



Wie wird Meghan danach heißen?

Üblicherweise erhalten Mitglieder der Königsfamilie einen eigenständigen Titel bei ihrer Hochzeit. Sollte Queen Elizabeth II. Harry zum Duke (Herzog) von Sussex machen, wird Meghan die Duchess an seiner Seite werden. In Schottland und Nordirland werde Meghan die Titel Countess of Inverness beziehungsweise Baroness Arklow tragen. Ihren Geburtsnamen wird sie ablegen.



Was schenkt man dem Brautpaar?



Harry und Meghan wollen keine Geschenke, sondern lieber etwas Gutes tun. Sie riefen zu Spenden für sieben Wohltätigkeitsorganisationen auf. Dazu gehören Vereinigungen, die sich um HIV-infizierte Kinder, um Obdachlose oder Waisen kümmern, deren verstorbene Eltern Angehörige der britischen Streitkräfte waren. Andere Organisationen helfen Frauen

Wo wird das Paar flittern?

Flitterwochen sind erst für einen späteren Zeitpunkt geplant. Das frisch vermählte Paar wird wenige Tage nach der Feier gemeinsam mit Prinz Charles und Herzogin Camilla an einem Empfang für Wohltätigkeitsorganisationen in London teilnehmen.

Was gibt es zum Essen?

Das Paar setze beim Empfang in der St.-Georgs-Halle überwiegend auf klassische Gerichte und vor allem auf Gemüse aus der Region, berichtete der Küchenchef der Queen. Außerdem soll eine Zitronen-Holunderblüten-Torte mit Buttercreme, die mit echten Blumen verziert werden soll, gereicht werden. Dem geladenen Volk, das im Schlosspark der Trauung beiwohnt, wurde empfohlen, sich ihr Picknick selbst mitzubringen. An Ort und Stelle werde es nur Erfrischungen und Snacks geben.