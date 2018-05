Royale Hochzeit"Wie eine große Netflix-Show"

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ihm ist das Tamtam vor der Hochzeit scheinbar schon zu viel... © AP

Zur Hochzeitsfeier von Meghan und Harry am Samstag sind zwar „Vertreter der Gesellschaft“ geladen, darunter Terror-Überlebende und NGOs, zur Feier im Schlosshof von Windsor sollen sie ihr Essen aber selbst mitbringen. Seltsam?

MELANIE SULLY: Ich finde das befremdlich. Auf der einen Seite so viel Glamour und der enorme Medien-Hype, auf der anderen Seite diese Knausrigkeit. Diese Leute sind die ärmsten in der Gruppe der Geladenen, sie vertreten Mann und Frau von der Straße, die schon begeistert sind, dass sie eingeladen sind. Und die sollen ihre Häppchen selbst mitbringen?