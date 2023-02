Security lief heute Abend zur Opernball-Begleitung des bekannten Schauspielers Michael Ostrowski: Denn am roten Teppich vor der Staatsoper enthüllte die Klimaaktivistin Lena Schilling (Fridays for Future, Lobau bleibt) mit Mitstreiter Daniel Shams ein Banner: "Ihr tanzt, wir brennen", so der laute und sichtbare Appell. Einem Herren in Frack gefiel das so gar nicht. Bald darauf wurde das Duo höflich, aber bestimmt vom roten Teppich "begleitet".

Ostrowski blieb und sagte: "Was Schilling macht, macht sie mit Hirn. Ich unterstütze absolut, was sie sagt." Denn "wann, wenn nicht jetzt" müsse für den Klimaschutz gehandelt werden. Er, der Gast im Frack, dort die Demo. Das sei kein Widerspruch: "Ich habe ein Leben lang demonstriert und gehe auch ein Leben lang in die Oper."

Auch Ostrowskis Kollegin Hilde Dalik stimmte der Aktion zu – und sie warb für die Klimapetition von Anschober & Co.

Vor der Eröffnung gelang es dann einer Handvoll weiterer Aktivisten, sich auf der Feststiege mit einem Transparent aufzustellen. Es blieb aber alles friedlich, so Beobachter.