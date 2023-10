Bei TV-Moderatorin Amira Pocher ist nach der Trennung von Ehemann Oliver Pocher offenbar Ablenkung angesagt: Auf Instagram zeigte sich die gebürtige Kärntnerin unlängst beim Malen.

"Je länger ich es angucke, desto mehr gefällt es mir", beurteilte Amira Pocher danach ihr Kunstwerk.

Die 31-Jährige ist mit den beiden Söhnen des Paares mittlerweile aus dem bisherigen gemeinsamen Pocher-Haus in Köln ausgezogen. Beide Elternteile wollen für die Kinder auch in Zukunft ein Team sein und gemeinsam an einem Strang ziehen, betonen Amira und Oliver Pocher immer wieder.