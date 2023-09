Für mehr als 140 Folgen der TV-Serie "Der Bergdoktor" stand der gebürtige Steirer Hans Sigl schon vor der Kamera. Routine und Gelassenheit sind dem Schauspieler dabei aber fremd, wie seine Frau Susanne Sigl jetzt in einem Interview am Münchner Oktoberfest verriet. Besonders nervös wird der 52-Jährige, wenn neue Folgen, die er selbst zuvor noch nie gesehen hat, im Fernsehen laufen. "Er ist total aufgeregt und schaut meistens im Stehen", plauderte die Musikerin und Fotografin gegenüber "Bunte.de" aus.

Das Oktoberfest besuchte Susanne Sigl allein. Ihr Ehemann brauchte nach einem anstrengenden Wochenende bei der "Starnacht aus der Wachau" wohl noch Erholung. Als Moderator der TV-Show ist Hans Sigl auch 2024 bei der "Starnacht am Wörthersee" am 12. und 13. Juli in Klagenfurt im Einsatz. Die nächste "Bergdoktor"-Staffel wird im Jänner 2024 ausgestrahlt.