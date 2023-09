Wo in Südtirol hat Brad Pitt wirklich Urlaub gemacht? Nach seinem Abflug am Samstag wurde bekannt: Er war gar nicht in Meran, wie immer gemunkelt wurde, sondern in der Nähe von Brixen. Dort entspannte sich der Hollywoodstar im exklusiven Hotel "Forestis". Es verfügt über 62 Suiten. Die billigste kostet 500 Euro pro Nacht. Keine Herausforderung für den US-Schauspieler, dessen Vermögen auf 275 bis 300 Millionen Dollar geschätzt wird.

Die drei Türme sind neu. Rechts das nach Entwürfen von Otto Wagner entstandene historische Gebäude © Forestis

Luxuriöser Aufenthalt

Das erst 2020 eröffnete Fünf-Sterne-Refugium liegt abgeschieden in 1800 Meter Seehöhe. Brad Pitt konnte dort, wie das Nachrichtenportal "Südtirol Online" berichtet, auf die Verschwiegenheit des Personals zählen. Erst nach seiner Abreise berichteten Mitarbeiter: "Er ist wie im Film, ein super cooler und netter Mann."

"I love the Dolomites", sagte Brad Pitt bei seiner Abreise. Bei dieser Aussicht kein Wunder © Forestis

Brad Pitt unternahm mehrere Motorradtouren durch die Dolomiten und traf sich mit dem Schriftsteller Mauro Corona. Das nährt Gerüchte über ein gemeinsames Filmprojekt.

Ein Blick aus dem Wellnessbereich auf das Bergpanorama © Forestis

Filmreif ist allerdings auch die Geschichte des Hotels. Im Zentrum des Ressorts steht ein denkmalgeschütztes Gebäude, das 1912 nach den Plänen von Stararchitekt Otto Wagner entstand. Rundherum sollte ein Nobelkurort nach Schweizer Vorbild entstehen. Dazu kam es aber nicht mehr, weil der Erste Weltkrieg ausbrach.