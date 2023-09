So gut wie keine Schlager-Show im deutschsprachigen Fernsehen kommt ohne ihn aus: Andreas Gabalier bringt Quote und steht deshalb – wenig überraschend – am Samstag auch bei der "Starnacht aus der Wachau" (20.15 Uhr, ORF 2, MDR und SWR) auf der Bühne. Überraschender allerdings ist, was er zum Besten geben wird: Der 38-jährige Steirer singt Wienerlieder!

Offiziell erscheinen die drei Songs unter der Klammer „Wienerlieder für die Ewigkeit“ erst am Tag der TV-Ausstrahlung, auf Youtube kann man sich aber schon jetzt "einhören". Mit "Heut kommen d'Engerln auf Urlaub nach Wean" wandelt Gabalier auf den Spuren von Peter Alexander, der dem Wienerlied vor vielen Jahrzehnten zu großer Popularität verholfen hat.

Die musikalischen Ausflüge in andere Genres kann sich Superstar Gabalier locker leisten – seine Konzerte sind in der Regel ausverkauft. Schon bei der "Starnacht am Wörthersee" im Juli ließ er mit einer Hommage an die große Ära der Wörthersee-Filme aufhorchen: Der Volks-Rock-'n'-Roller intonierte schmeichelweich das von Roy Black 1971 aufgenommene "Schön ist es auf der Welt zu sein".

Moderiert wird die "Starnacht aus der Wachau" wieder von Barbara Schöneberger und "Bergdoktor" Hans Sigl. Auf der Bühne werden u. a. Anastacia, Die Prinzen, Francine Jordi, Sasha, Semino Rossi, Chris Steger, Josh. und die Steirerin Natalie Holzer stehen, die gemeinsam mit DSDS-Star Norman Langen ihren neuen Hit "Besser ohne dich" singt.