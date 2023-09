Der Mann aus dem Eis hat es Brad Pitt angetan. Der US-Schauspieler ließ sich schon 2007 aus bis heute unklaren Gründen die Gletscherleiche Ötzi auf seinen linken Unterarm tätowieren. Und offenbar hat auch der jüngste Urlaub in Meran – Brad Pitt ist mit einem Privatjet am Montag in Bozen gelandet – damit zu tun.

Dienstagabend postete der Tourismusverband Schnals: "Der gute alte Ötzi wurde am 19.9.91 im Schnalstal gefunden. Wir freuen uns auf den Ehrenbesuch von Brad Pitt!"

Ein guter Marketinggag oder bitterer Ernst? Wie das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it berichtet, soll am Dienstag, dem Jahrestag der Ötzi-Auffindung, ein Helikopter am Fundort der Gletschermumie gelandet sein. Wer an Bord war, ist aber nicht bekannt.

Im Archäologiemuseum in Bozen, wo Ötzi ausgestellt ist, hat Brad Pitt noch nicht um eine Führung angefragt. In Meran ist sein Besuch Stadtgespräch. Man weiß nicht genau, wo er abgestiegen ist, und spricht von einem "Wellnessurlaub".