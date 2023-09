Auf Einladung von TV-Star Florian Silbereisen besuchte Andreas Gabalier die Eröffnung des heurigen Oktoberfestes in München. Gemeinsam feierten sie im Schottenhamel-Festzelt und der Volks-Rock-'n'-Roller gab unter großem Jubel des Publikums sogar ein kurzes Ständchen.

Am Rande standen die deutschen Medien bei Gabalier Schlange, um dem 38-Jährigen in der ausgelassenen Stimmung die eine oder andere "private" Info zu entlocken. Und es gelang tatsächlich: Einem Videoteam der Illustrierten "Bunte" verriet der Promi-Single, worauf er bei Frauen achtet.

"Ausstrahlung, Fröhlichkeit, Lockerheit" - das findet Gabalier "sexy". Und wahrscheinlich auch ein gewisses Maß an "Disziplin". Der Steirer gab in dem Interview nämlich auch zu Protokoll, dass er am Vorabend um 22 Uhr "ins Bett gehüpft" sei, um pünktlich am Oktoberfest zu erscheinen.