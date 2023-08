Es gibt traurige Nachrichten aus Hollywood. Der "Euphoria"-Star Angus Cloud ist plötzlich verstorben. Der Schauspieler erlangte durch seine Rolle als Drogendealer Fezco "Fez" O'Neill Bekanntheit. Wie seine Familie nun bestätigt, ist Cloud am Montag im Alter von 25 Jahren verstorben. Der US-Star spielte zwei Staffeln lang an der Seite von Zendaya und Jacob Elordi und galt als einer der beliebtesten Charaktere in der HBO-Serie.

Emotionales Statement

"Mit schwerstem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in so vielerlei Hinsicht etwas Besonderes", heißt es in der offiziellen Erklärung der Familie. Angus sei im Haus der Familie in Oakland, Kalifornien, verstorben.

Sie gaben zudem bekannt, dass der Vater des Schauspielers kürzlich verstarb und sie ihn in der vergangenen Woche beerdigen mussten. Seitdem hätte der 25-Jährige "intensiv mit diesem Verlust zu kämpfen". In einem Posting verabschiedete sich der Schauspieler von seinem geliebten Vater.

Große Trauer

Der Schauspieler sprach bereits in der Vergangenheit offen über seine psychischen Probleme. Seine Liebsten hoffen, "dass sich die Welt an ihn wegen seines Humors, seines Lachens und seiner Liebe zu allen Menschen erinnert."

Nicht nur seine Familie trauert um den Schauspieler, auch seine Kollegen am Set bekunden öffentlich ihr Beileid und erinnern sich an Angus.