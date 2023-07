US-Schauspielerin Jessica Alba ließ sich mit Familie und Freundinnen eine Woche lang beim Stanglwirt in Going bei Kitzbühel verwöhnen.

Hollywoodstar Jessica Alba schwärmt von Urlaub in Österreich

Darüber freuen sich 20,3 Millionen Follower und vor allem der Stanglwirt in Going bei Kitzbühel: US-Schauspielerin Jessica Alba hat dort mit Familie und Freundinnen Urlaub gemacht und davon auf Instagram gleich ein ganzes Album gepostet.

Die 42-Jährige, die durch die 2000 gestartete Fernsehserie "Dark Angel" weltberühmt wurde, war vor allem von der Gastfreundlichkeit der Betreiberfamilie und der Kulinarik begeistert. Sie habe sich "wie zu Hause" gefühlt.

2007 wurde Jessica Alba von einem Männermagazin zur "Sexiest Woman in the World" gekürt. Sie lebt in Los Angeles und ist auch als Unternehmerin aktiv. Ihre Firma vertreibt "giftfreie" Haushaltswaren, Windeln und Körperpflegeprodukte.