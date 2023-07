Am Wochenende war es endlich so weit: Musiker Olly Murs (39) und Bodybuilderin Amelia Tank haben "Ja" gesagt. Das Paar geht bereits einige Jahre gemeinsam durchs Leben und hat sich im Sommer 2022 verlobt. Seitdem liefen die Vorbereitungen für den großen Tag auf Hochtouren.

Großer Tag

Am Sonntag fand schließlich die Trauung der beiden statt. In den vergangenen Wochen hatte das Paar auf ihren Social-Media-Accounts zahlreiche Bilder des letzten gemeinsamen Urlaubs vor der Hochzeit sowie Schnappschüsse des Jungstellenabschiedes gepostet.

Amelia war mit ihren Freundinnen in Marbella unterwegs. Standesgemäß trug sie einen Schleier mit der Aufschrift "Mrs Murs".

Auch Olly hat es mit seinen Freunden ordentlich krachen lassen. Der Sänger postete einige Fotos des besagten Wochenendes und schreibt: "Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber hier sind ein paar tolle Momente."

Am Sonntag feierten ihre Liebsten mit dem Brautpaar, Mark Wright, ein enger Freund von Murs, postete in seiner Instagram Story: "Wir feiern den Hochzeitstag von Olly und Amelia. Ich liebe euch beide." Es ist ein Clip mit einem Flugzeug zu sehen, das den Schriftzug "Olly & Amelia" – Just Married" hinterherzieht. Amelia hat zudem ihren Namen auf Instagram bereits geändert. Aus Amelia Tank wurde Amelia Murs.