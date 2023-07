Eigentlich sollte es für Musiker Ronan Keating dieses Jahr wieder steil bergauf gehen, der 46-Jährige müsste gerade allen Grund zur Freude haben. Sein Sohn Jack hat ihm vor einigen Monaten ein Enkelchen geschenkt. Zudem ist er ab Herbst als einer der neuen Coaches bei dem Erfolgsformat "The Voice of Germany" zu sehen und wird nach den besten Nachwuchssängern suchen.

Tragischer Unfall

Aber derzeit muss der gebürtige Ire einen traurigen Verlust in der Familie verkraften. Sein älterer Bruder Ciaran kam am Wochenende bei einem schweren Autounfall ums Leben. Wie die Zeitung "Mirror" berichtet, soll sich Keatings Bruder mit seiner Ehefrau Ann Marie gemeinsam auf den Weg zu einem Fußballspiel seines Sohnes gemacht haben. Der tödliche Unfall soll sich Samstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr Ortszeit, in der Nähe der irischen Stadt Swinford ereignet haben. Der Bruder des Sängers war mit einem anderen Auto zusammengeprallt.

Ciaran starb aufgrund seiner schweren Verletzungen, seine Frau wurde mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Noch hat sich Ronan Keating nicht zu dem tragischen Unfall geäußert. Seine Fans denken jedoch an ihn und bekunden unter seinem letzten Posting auf Instagram ihr Beileid.