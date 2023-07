Bei der Premiere des "Mamma-Mia"-Musicals in Mörbisch wurde Kärntens Schlagerstar Melissa Naschenweng in Begleitung gesichtet. Toni Gabalier, Bruder von Andreas und Willi Gabalier, begleitete die Oberkärntnerin vor wenigen Tagen. Jetzt hat das Versteckspiel endgültig ein Ende. "Ja, wir sind ein Paar", bestätigte Naschenweng der Krone. Beide sollen sich schon seit mehreren Jahren kennen. Sie waren zuletzt immer wieder auch gemeinsam am Wörthersee unterwegs.