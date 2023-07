Popstar Madonna schockierte ihre Fans Ende Juni, denn die 64-Jährige musste aufgrund eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kult-Sängerin wurde bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung gefunden, sie musste daraufhin in einer Klinik behandelt und eine Nacht lang intubiert werden. Mehrere Medien berichten, dass der US-Star vor Ort sogar wiederbelebt werden musste.

Tour musste verschoben werden

Grund dafür sei eine schwere bakterielle Infektion gewesen, das gab ihr Manager bekannt. Nach einigen Tagen konnte die "Queen of Pop" das Krankenhaus aber wieder verlassen, mittlerweile erholt sich die 64-Jährige zu Hause. Ihre geplante Welttournee musste daraufhin verschoben werden. Ab dem 15. Juli wollte Madonna in Vancouver auftreten, von dort aus weiter durch die USA und Europa touren.

Bisher äußerte sich die 64-Jährige nicht zu ihrer Erkrankung, doch nun meldet sie sich erstmals zu Wort. Madonna bedankt sich bei ihrer Fangemeinde für "die positive Energie und ihre Gebete". Sie befände sich auf dem Weg der Besserung, schreibt sie auf Instagram.

Erstes Statement

Erstmals gibt sie auch private Einblicke und erzählt von dem besagten Tag: "Als ich im Krankenhaus aufwachte, dachte ich zuallererst an meine Kinder. Mein zweiter Gedanke war, dass ich niemanden enttäuschen wollte, der Tickets für meine Tour gekauft hat. Ich wollte auch die Menschen, die in den vergangenen Monaten so hart mit mir daran gearbeitet haben, die Show auf die Beine zu stellen, nicht hängen lassen."

Nun möchte sich Madonna auf ihre Genesung konzentrieren, damit sie ganz bald wieder auf der Bühne stehen kann. Die 64-Jährige will die Konzerte in Nordamerika nachholen und im Oktober in Europa starten.

Ihre Fans sind erleichtert, dass es ihrem Idol wieder besser geht. Sie kommentierten fleißig und wünschen der "Queen of Pop" weiterhin gute Besserung.