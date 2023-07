Taylor Swift (33) ist bekannt für ihre tiefgründigen Texte, mit denen sie ihrer großen Fangemeinschaft stetig neue, persönliche Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Die 33-Jährige, die als Teenagerin den Durchbruch als Countrysängerin feierte, ist mittlerweile im Popgenre zu Hause. In den vergangenen Jahren hat Swift die ein oder andere Trennung öffentlich mithilfe ihrer Lieder aufgearbeitet. So besonders wie ihre Texte sind auch ihre Musikvideos. Dafür holt sich der Superstar gerne Hilfe ihrer vielen Promifreunde, die regelmäßig in ihren Videos auftauchen. Viele dieser sind optisch sehr aufwendig gestaltet und gleichen beinahe einem Kurzfilm.

Prominente Cameo-Auftritte

Nach Hits wie "Bad Blood", wo Swift Seite an Seite mit Freundinnen wie Selena Gomez, Gigi Hadid, Cara Delevingne, Jessica Alba, Ellen Pompeo oder Zendaya kämpft, hat sie es nun wieder getan.

Am vergangenen Freitag erschien ihr "neues" Album in altem Gewand "Speak Now" (Taylor's Version), auf dem alle, bereits veröffentlichten Songs nochmals in einer neuen Version aufgenommen wurden. Am Wochenende erhaschen die Fans einen ersten Blick auf das Musikvideo zu "I Can See You (Taylor's Version) (From The Vault)". Die 33-Jährige hatte die Idee für das Video bereits vor einem Jahr und saß sogar am Regiestuhl.

Alte Bekannte

Mit ihrem aktuellen Video begeistert sie ihre Fans aufs Neue, denn sie holt alte Bekannte vor die Kamera. Dabei handelt es sich um die Schauspieler Joey King, Presley Cash und ihren Ex-Freund Taylor Lautner. Dafür wird Swift innerhalb von drei Tagen mit mehr als elf Millionen Klicks auf Youtube belohnt.

King und Cash waren bereits Teil ihres Musikvideos "Mean", damals waren die beiden noch Kinder. Nun feiern die beiden ihr großes Comeback, natürlich nicht ohne sogenannte "Easter Eggs". Ein "Easter Egg" bezieht sich im Allgemeinen auf versteckte, überraschende oder geheime Hinweise oder Referenzen, die normalerweise nicht offensichtlich sind. Langzeitfans haben auf Social Media natürlich schon fleißig spekuliert, sie sind sich sicher, dass "I Can See You" versteckte Hinweise enthält, die auf das nächste Album hindeuten, das Swift neu einsingen will.

Die Fans sind sich jedoch nicht einig, ob es sich dabei um "Reputation" oder "1989" handelt. In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Fotos und Videoausschnitte aus "I Can See You Now", die mit früheren Songs von Swift verglichen werden.

Immer noch gute Freunde

Dass Taylor Swift und Ex-Freund Taylor Lautner immer noch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben, beweist ein Foto der beiden, auf dem auch Lautners Ehefrau, die ebenfalls Taylor Lautner heißt, zu sehen ist. Dazu schreibt die neue Dame an Lautners Seite: "Die Geschichte der drei Taylors".

Auch der Ex von Swift postet ein gemeines Foto, auf dem das Trio das legendäre Spiderman-Meme nachstellt. Alle drei Taylors zeigen aufeinander.

Welche Fan-Gruppe nun wirklich recht behält und die Hinweise richtig gedeutet hat, wird die Zeit zeigen. Aber man kann sich sicher sein, dass Taylor Swift auch daraus wieder ein mediales Spektakel machen wird.