Erst am Anfang des Jahres verkündete Popsängerin Meghan Trainor (29), dass sie und ihr Ehemann Daryl Sabara (31) wieder Eltern werden. Trainor heiratete den Schauspieler 2018. Sohn Riley kam am 8. Februar 2021 auf die Welt. Nun ist er zum großen Bruder geworden.

Sängerin im Babyglück

Die 29-Jährige brachte am 1. Juli einen weiteren Sohn zur Welt. Das verkündete das Ehepaar auf Instagram, inklusive erster Schnappschüsse der Familie. "Am 1. Juli (dem siebten Jahrestag unseres ersten Dates) haben wir Barry Bruce Trainor auf der Welt begrüßt", schreibt sie zu den Fotos. Die Geburt des kleinen Bruce soll aber nicht einfach gewesen sein, wie sie berichtet. Ihr Sohn sei quer in ihrem Bauch gelegen und per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen.

Die australische Musikerin verkündete Ende Jänner, dass sie ein weiteres Kind erwarte. Bereits zur Weihnachtszeit informierte sie ihre Familie und enge Freunde über die schönen Neuigkeiten.