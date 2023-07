Prinzessin Amalia der Niederlande ist nicht nur eine bemerkenswerte junge Frau, sondern auch ein Vorbild für viele Menschen weltweit. Als älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima steht sie seit ihrer Geburt im öffentlichen Interesse. In den letzten Jahren hat sie sich jedoch zunehmend gegen Bodyshaming und für positive Körperbilder eingesetzt.

Opfer von Bodyshaming

Das hat einen traurigen Hintergrund, denn die junge Frau ist seit Jahren selbst Opfer von Hasskommentaren. Öffentlichkeit sowie Medien haben sich regelmäßig über ihr Gewicht, ihr Aussehen sowie die Wahl ihrer Kleidung lustig gemacht. Amalia litt sehr unter den Negativschlagzeilen. Zudem wurde die 19-Jährige von der Mafia bedroht und musste ihren Neuanfang als Studentin in Amsterdam vorerst verschieben. Sie zog wieder zurück nach Hause, da das Königshaus um ihre Sicherheit besorgt war.

Im Rahmen eines aktuellen Termins äußert sich die Prinzessin erstmals öffentlich zu dem Thema Bodyshaming. "Wie ihr alle wisst, war das vergangene Jahr wirklich hart und das ist es immer noch." Obwohl ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt wurde und dies auch Auswirkungen auf ihre gesamte Familie hatte, bemüht sie sich jeden Tag, ein Lächeln aufzusetzen. Die Unterstützung ihrer Familie spiele dabei eine große Rolle. Sie ist "glücklich" über ihre bisherigen guten Noten und die großartige Zusammenarbeit mit ihrer Universität. Dies erleichtert ihr das Vorankommen enorm.

Prinzessin Ariane, Prinzessin Amalia, König Willem-Alexander, Königin Máxima, Hund Mambo und Prinzessin Alexia © IMAGO/ANP

Gelernt, damit umzugehen

Trotz des großen Einflusses, den die sozialen Medien auf sie ausüben, hätte sie nun gelernt, damit umzugehen. Besonders ihre Schwester Alexia war dabei eine große Hilfe, wie sie im Interview verrät: "Es ist sehr wichtig, es nicht persönlich zu nehmen." Ein erster Schritt für beide ist es, nicht alles zu lesen, was über sie geschrieben wird. Darüber hinaus achten sie sehr darauf, was sie online veröffentlichen, und Amalia fügt hinzu: "Und auch darauf, wen du in dein Leben lässt." Solche Aussagen verdeutlichen, wie vorsichtig sie im vergangenen Jahr geworden ist und wie verantwortungsbewusst sie mit ihren 19 Jahren mit der Situation umgeht.

Prinzessin Amalia hat erkannt, dass der öffentliche Druck auf Menschen, insbesondere auf Frauen, in Bezug auf ihr Aussehen und ihre Figur enorm ist. Deshalb hat sie sich aktiv dafür eingesetzt, dass Schönheit in vielen Formen und Größen existiert und dass es wichtig ist, sich selbst zu lieben, unabhängig von den Erwartungen anderer.

Internationales Aufsehen

Ihr Engagement gegen Bodyshaming hat nicht nur in den Niederlanden, sondern auch international Aufmerksamkeit erregt. Viele Menschen, vornehmlich junge Frauen, sehen Prinzessin Amalia als inspirierendes Vorbild und werden ermutigt, sich selbst anzunehmen und sich nicht zu sehr von gesellschaftlichen Normen und Schönheitsstandards beeinflussen zu lassen.

Prinzessin Amalia hat gezeigt, dass es von großer Bedeutung ist, Menschen in ihrer Vielfalt anzuerkennen und zu akzeptieren. Ihr Einsatz für positive Körperbilder ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer inklusiveren und toleranteren Gesellschaft, in der jeder Mensch unabhängig von seinem Aussehen respektiert wird.