Sängerin Kelly Clarkson ist eigentlich als extrovertierte Talkmasterin bekannt, die 41-Jährige albert des Öfteren mit ihren Gästen herum. Auch auf Instagram gibt sich die zweifache Mutter gekonnt fröhlich.

Schwierige Scheidung

Doch aktuell zeigt die Interpretin von Songs wie "Since U Been Gone" oder "Because of You" eine ganz andere Seite von sich. Nach der Trennung von Ehemann Brandon Blackstock im Jahr 2020, soll es der 41-Jährigen sehr schlecht gegangen sein. Sie litt sehr unter der Scheidung und offenbart nun, dass sie auch Antidepressiva nahm.

Im Podcast "Las Culturistas" spricht Clarkson über diese schwierige Zeit: "Ich schaute meinen Therapeuten an und konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Und es war eines dieser Dinge, bei denen ich meinen Stolz wirklich beiseitelegen musste. Ich nahm zirka zwei Monate Lexapro. Es war die beste Entscheidung aller Zeiten. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft."

Musik hat Clarkson geholfen

Musik zu machen und neue Texte zu schreiben, habe ihr dabei geholfen, ihre Gefühle zu verarbeiten. Viele Songs ihres neuen Albums "Chemistry", das am 23. Juni veröffentlicht wurde, haben demnach einen Bezug zu der Zeit nach der Trennung.

Die 41-Jährige wurde vor rund 20 Jahren als erste Siegerin der bekannten Castingshow "American Idol" bekannt. Seit 2019 moderiert sie außerdem ihre eigene Talkshow auf NBC "The Kelly Clarkson Show". Im Rahmen der Sendung begrüßt und interviewt sie immer wieder Prominente.