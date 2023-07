Über acht Millionen Menschen begleiteten Johannes Lindner in seinem Alltag. Der Fitness-Influencer, der sich in den vergangenen Jahren in der Branche als "joesthetics" einen Namen gemacht hat, sprach mit seiner Community täglich über Fitness und die richtige Ernährung. Der 30-Jährige aus Bayern war für seine Muskel-Fotos bekannt und staubte zahlreiche Werbedeals ab.

Tragischer Tod

Nun wurde bekannt, dass Lindner plötzlich verstorben ist. Die Freundin des 30-Jährigen gab die traurigen Nachrichten auf ihrem Instagram-Account bekannt. Sie postete ein gemeinsames Foto mit ihrem Liebsten und schrieb: "Jo ist an einem besseren Ort. Er ist gestern an einem Aneurysma verstorben. Ich war bei ihm im Raum ... Er hat mir die Kette um den Hals gelegt, die er für mich gemacht hat ... Dann lagen wir einfach zusammen, kuschelten ... und warteten, um Noel im Fitnessstudio zu treffen ... Er war in meinen Armen ... und dann passierte alles viel zu schnell ... Vor drei Tagen sagte er immer wieder, dass ihm sein Nacken wehtut ... wir haben es nicht wirklich realisiert ... bis es zu spät war."

Die Sportlerin sei am Boden zerstört und müsse den Verlust ihres Freundes nun erst einmal verarbeiten. Sie schreibt in dem Posting auch, was für ein besonderer und liebevoller Mensch Johannes gewesen sei. Sie bittet ihre und seine Fans auch, ihn weiterhin in Erinnerung zu behalten.