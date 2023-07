Es gibt freudige Nachrichten von dem spanisch-deutschen Superstar Alvaro Soler (32). Der Sänger und seine Langzeitliebe Melanie Knoll (25) haben sich getraut, das Paar hat heimlich "Ja" gesagt. Erst im August 2022 hat der Musiker seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht.

Heimliche Traumhochzeit in Potsdam

Die Traumhochzeit ist bereits am 23. Mai über die Bühne gegangen. Das bestätigt Soler auf seinem Instagram-Account. Dort postete der 32-Jährige einige Schnappschüsse von der Hochzeit. Sie blicken, beide ganz in Weiß, lächelnd in die Kameras. Melanie ist zudem in zwei verschiedenen Kleidern zu sehen, einmal in einem schlichten, fließendem Kleid. Das zweite Mal in einer etwas eleganteren Variante, mit tieferem Ausschnitt und Glitzer.

Auch das Model teilte einige Fotos von ihrem großen Tag und schreibt: "Zunächst einmal möchten wir uns bei euch allen für die große Welle der Liebe bedanken, die wir in unterschiedlicher Form erhalten haben. Ich hoffe, ihr seid bereit für einige Hochzeitsbilder!? 🤍 Dieser Jumpsuit, von @rosa_clara hergestellt, war mein erstes Outfit! Ich trug ihn bei der standesamtlichen Hochzeit im Mai in Berlin sowie am ersten Abend der Hochzeitsfeier im Juni. Wir haben uns entschieden, eine dreitägige Hochzeit nur mit unserem engsten Familienkreis in Potsdam zu feiern, der Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Warum drei Tage? Für uns war es wichtig, dass alle rechtzeitig ankommen und den Stress außerhalb der wunderschönen Location, einer alten Villa am See, hinter sich lassen können. Der erste Abend war ein BBQ-Abend, an dem wir alle Freunde und Familienangehörige zusammengebracht haben."