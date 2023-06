Bei einem Konzert von Superstar Pink kam es kürzlich zu einem sehr emotionalen Moment. Die US-Sängerin tourt derzeit im Rahmen ihrer "Summer Carnival Tour" durch Europa und feiert ihr großes Bühnencomeback. Am Wochenende ist sie auch in Wien zu Gast.

Spezielles Fangeschenk

Die 43-Jährige ist dafür bekannt, sich immer wieder neu zu erfinden und besondere Elemente in ihre Bühnenshows einzubauen. Doch mit dieser Geste hat die Zweifach-Mama wohl nicht gerechnet. Der Popstar bekam als Dankeschön von einem Fan ein Geschenk überreicht. Dabei handelte es sich aber nicht um Blumen oder Schokolade, sondern um die Asche der Mutter des besagten Fans. Pink war total perplex und reagierte überrascht: "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll." Was letztendlich mit dem kleinen Beutel passiert ist, ist nicht bekannt.

Emotionales Duett

Trotz des schrägen Geschenks hat es sich Pink nicht nehmen lassen, ihre Fans auch mit einer eigenen Überraschung zu belohnen. Für ihren Hit "Cover Me in Sunshine" holte die 43-Jährige ihre Tochter Willow auf die Bühne. Sie sangen gemeinsam, Seite an Seite, die kleine Nachwuchsinterpretin wurde danach von ihrer Mama noch mit einem Kuss sowie einer Umarmung belohnt.

Das ist nicht das erste Mal, dass Willow mit ihrer Mama auf der Bühne steht. Die Kleine ist bereits mehrere Male in die Shows von Pink miteingebunden worden und scheint sichtlich begeistert zu sein.