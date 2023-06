Es gibt tolle Nachrichten von zwei ehemaligen Stars der beliebten Disney-Serie "Hannah Montana". Emily Osment (31) wurde an der Seite von Hauptdarstellerin Miley Cyrus bekannt. Sie spielte Mileys beste Freundin Lilly. Nach dem Ende der Serie bewährte sie sich weiterhin als Schauspielerin und bekam einige Rollen in Formaten wie "Young & Hungry", "Two and a Half Man" oder "Young Sheldon".

Großes Glück

Nun hat die 31-Jährige auch privat ihr Glück gefunden. Sie und ihr Partner Jack Anthony haben sich verlobt, das verkündet Osment auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu postet sie einen Schnappschuss von ihrer Hand mit Verlobungsring, ihr künftiger Ehemann ist im Hintergrund zu erkennen.

"Dieser magische, wunderschöne Mensch hat mich am Wochenende gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Ich wusste nicht, dass das Leben so süß sein könnte oder dass ich jemals so überglücklich sein könnte. Ich bin so stolz auf das Leben, das wir gemeinsam aufgebaut haben, und die Menschen, die wir in den letzten Jahren geworden sind. Diese Liebe ist so groß und so einzigartig und ich weiß, dass sie alles bewirken kann. Es ist mir eine große Ehre, jeden Tag an deiner Seite zu stehen. Ich liebe dich, Jack".

Heimliche Verlobung

Auch Miley Cyrus' kleine Schwester Noah (23) scheint den richtigen gefunden zu haben. Die Schauspielerin und Sängerin und ihr Freund Pinkus haben sich ebenfalls verlobt. Noah hat im Laufe der Jahre ebenfalls einige Auftritte in der Serie "Hannah Montana" gehabt, nun ist das ehemals junge Mädchen erwachsen geworden. Die beiden haben ihre Verlobung vorerst geheim gehalten, das erzählt der Cyrus-Spross auf Instagram. Sie postete einige Pärchenbilder mit dem Designer, für den sie auch schon über den Laufsteg lief.

Dazu schreibt sie: "Der schönste Moment meines ganzen Lebens war es, 'Ja' zu sagen und den Rest unseres Lebens gemeinsam zu verbringen. Der vergangene Monat, in dem ich deine Verlobte war und wir unsere eigene kleine Welt nur für uns beide hatten, war so perfekt, und ich wünschte, diese Zeit würde niemals enden. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen Mann wie dich treffen würde, jemanden so selbstlosen und voller Liebe. Du bist der am wenigsten voreingenommene Mensch, dem ich je begegnet bin. Der talentierteste, der loyalste, der freundlichste Mensch. Ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt oder so verliebt. Jetzt weiß ich, dass die Vorstellung von "für immer" nicht lange genug ist. Ich freue mich so sehr darauf, dieses Leben mit dir zu verbringen. Unser bisheriges Leben ist ein Leben, das ich niemals für mich verdient oder erwartet hätte. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so sehr darauf freuen würde, zu leben, wie ich mich darauf freue, mit dir zu leben. Ich bin so dankbar für dich. Ich weiß nicht, wie ich so viel Glück haben konnte ... Ich würde jeden Tag für den Rest meines Lebens 'Ja' zu dir sagen. Ich liebe dich, Pinks. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich."