Sie gehen bereits seit 2011 gemeinsam durchs Leben und gelten schon seit Langem als eines der Traumpaare in der Medienwelt: Moderatorin Carmen Nebel (66) und Musiker Norbert Endlich (65). Nach mehr als einem Jahrzehnt haben sich die beiden nun heimlich das Ja-Wort gegeben, das bestätigt Nebel gegenüber der "Bild am Sonntag".

Geheime Hochzeit

Laut Berichten soll das Paar bereits seit Ende 2021 verheiratet sein. Doch weitere Details wollen Nebel und Endlich gegenüber den Medien nicht preisgeben.

Die Kult-Moderatorin und der Vater von Schlagersängerin Ella Endlich seien jedoch sehr glücklich, so viel steht fest. Sie fühle sich mit dem Schlagersänger "sehr wohl" und sei dankbar für die Beziehung. Die Moderatorin sagte in einem früheren Interview mit der "Bild": "Norbert ist meine große Liebe." Für beide ist es die erste Ehe, beide bringen ein Kind mit in die Ehe. Carmen Nebel hat Sohn Gregor aus einer früheren Beziehung und Norbert Endlich seine Ella.