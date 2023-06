Nach dem sagenumwobenen Urteil im Prozess gegen Ex-Mann Johnny Depp war es ruhig um Amber Heard geworden. Die Schauspielerin hatte Hollywood eigentlich den Rücken gekehrt und war für einige Monate von der Bildfläche verschwunden. Vor einigen Wochen wurde die 37-Jährige mit ihrer Tochter von Fotografen in Spanien gesichtet. Im Zuge der Berichterstattung stellte sich heraus, dass Heard nach Madrid gezogen ist, um dort mit Tochter Oonagh einen Neuanfang zu wagen.

Neues Projekt

Eigentlich wollte die Schauspielerin nicht mehr in ihren alten Beruf zurückkehren, doch nun stellte sie in Italien ihren neuen Film vor. Am Samstag zeigt sie sich perfekt gestylt und gut gelaunt auf dem roten Teppich der Filmpremiere.

Im Rahmen ihres neuen Projektes "In the Fire" will Heard sich wieder von ihrer besseren Seite zeigen und sich erneut als Schauspielerin in der Branche etablieren. "Es ist ein wunderschöner Film über die nahezu übernatürliche Wirkung und Kraft der Liebe. Es geht um die Grenzen, die Liebe überwinden kann, um ihre Erschaffung und wirklich um die überwältigende Macht, die die Liebe besitzt", sagt Heard im Gespräch mit dem "People Magazin".

Heard spielt in dem Thriller eine Psychiaterin, die ein verzweifeltes Kind behandeln will, zu einer Zeit, als die Psychiatrie noch keine anerkannte Wissenschaft war. "Im Jahr 1899 angesiedelt, folgt der Film einer 38-jährigen amerikanischen Psychiaterin, die auf einer wohlhabenden Farm in Kolumbien ankommt, nachdem sie gerufen wurde, um den Fall eines gestörten Kindes zu lösen, das vom Teufel besessen sein soll", heißt es in der Presseaussendung.

Comeback in Hollywood?

Vor wenigen Wochen feierte auch Ex Johnny Depp sein großes Comeback als Schauspieler. "Jeanne du Barry" eröffnete die renommierten Filmfestspiele in Cannes. Depp wurde von der Öffentlichkeit und der Filmbranche wieder mit offenen Armen empfangen. Nach der Premiere bekam der Schauspieler wieder zahlreiche Anfragen und staubte große Werbedeals ab.

Ähnliches erhofft sich bestimmt auch Amber Heard. Denn sie möchte ihr Image aufpolieren und einen Neuanfang wagen. Die Schauspielerin soll allem Anschein nach wieder in ihrer Rolle als Mera in "Aquaman" zurückkehren. Dies soll ein erster Trailer, der auf der CinemaCon 2023 gezeigt wurde, beweisen. Ob das wirklich der Wahrheit entspricht, wird sich noch zeigen.