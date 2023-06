Ob das Promimagazin "Gala" oder ihr Arbeitgeber ProSieben: Deutsche Medien schwärmten in den vergangenen Tagen in den höchsten Tönen von Urlaubsfotos, die "taff"-Moderatorin Annemarie Carpendale (45) auf ihrem Instagram-Account mit mehr als 630.000 Followern gepostet hat. "Ihren Fans bietet sie eine heiße Duschshow", war da zu lesen oder "Annemarie Carpendale teilt Bilder aus der Dusche".

Ganz besonders dürfte man sich darüber in Österreich gefreut haben. Denn die Aufnahmen entstanden im steirischen Luftkurort Altaussee, wo Annemarie Carpendale gemeinsam mit ihrem Ehemann Wayne Carpendale (46) im "Vivamayr Medical Health Resort" Urlaub gemacht hat. Der Schauspieler und Moderator ist der Sohn von Schlagersänger Howard Carpendale ("Hello Again") und kommentierte die offenbar gemeinsam mit seiner Gattin "genossene" F.-X.-Mayr-Kur auf Facebook mit Humor: "Bitte sprechen Sie meine Frau nicht an, sie könnte beißen. Eine Runde Mitleid – für sie oder mich dürft ihr euch aussuchen."

Annemarie Carpendale traute sich auch in die Kältekammer. Sie gehört in den Vivamayr-Resorts im Kärntner Maria Wörth und in Altaussee zum "ganzheitliche Therapieangebot". Für zwei bis vier Minuten pro Sitzung geht es dabei in einen bis zu minus 110 Grad Celsius kalten Kühlschrank. Davon postete die ProSieben-Moderatorin ebenfalls Fotos und beantwortet brav alle Fragen, die ihre Follower dazu hatten. Auszuhalten, so Annemarie Carpendale, seien diese Temperaturen "nur tanzend".