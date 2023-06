Es gibt süße Neuigkeiten von Schauspieler Miguel Herrán. Der 27-Jährige, der durch die Rolle des Rio in der Kultserie "Haus des Geldes" auf Netflix bekannt wurde, wird zum ersten Mal Vater.

Das verkündete der Spanier freudig auf Instagram. Herrán postete dort ein erstes Ultraschallfoto mit den Worten: "Die Bilder sprechen für sich..Das ist meine Familie. Und das ist das, was ich am meisten auf dieser Welt will. @celiapedraza_ hat mir das größte Geschenk meines Lebens gemacht.. Wir werden Eltern.

Wir wissen immer noch nichts, nur dass im Moment alles perfekt ist." Weiters zu sehen sind einige Pärchenfotos der beiden, sowie Fotos der gemeinsamen Hunde.

Er und seine Partnerin Celia Pedraza seien überglücklich und könnten es kaum erwarten, endlich Eltern zu werden. Der 27-Jährige hat auch nach dem Ende der Serie an seinen Erfolg anknüpfen können. Er spielt aktuell den Christian Varela Expósito in der spanischen Serie "Élite".

Nun wartet auf das Paar aber eine ganz neue Herausforderung. Ob es ein Junge oder Mädchen wird, wollten die beiden noch nicht verraten.