Im Herbst 2023 soll die 13. Staffel der beliebten Musikshow "The Voice of Germany" über die Bildschirme flimmern. Doch in dieser Staffel soll es so einige Neuerungen geben, angefangen bei den Coaches. Alle bisherigen Musiker wurden ausgetauscht und gegen neue Kollegen ersetzt.

Ende Mai gab ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann bekannt, dass die Coaches der vorherigen Staffel Mark Forster, Rea Garvey, Stefanie Kloß und Peter Maffay für die kommende 13. Staffel nicht zurückkehren werden.

Italo-Sänger Giovanni Zarrella

Doch wer sind die Musiker, die nun auf den begehrten roten Stühlen sitzen? Der erste im Bunde ist der italienische Sänger und Moderator Giovanni Zarrella. Der 45-Jährige bringt bereits einiges an Berufserfahrung mit und ist für seine italienischen Balladen bekannt. Vor dem Fernseher mitfiebern werden wohl Frau Jana Ina und seine beiden Kinder.

Rapperin Shirin David

Auch Shirin David (28) wird es sich im roten Stuhl bequem machen und will neue Musiktalente entdecken. Die gebürtige Hamburgerin ist 2014 als Youtuberin bekannt geworden, es folgten zahlreiche Werbedeals und schließlich der erste eigene Song. Die Rapperin hat mittlerweile zwei Alben herausgebracht, ihre Musikvideos werden millionenfach angeklickt. Die 28-Jährige hat bereits Jury-Luft geschnuppert, sie war 2017 Teil der 14. Staffel von Deutschland sucht den Superstar.

Teenie-Stars Bill und Tom Kaulitz

Mit dabei sind auch die Kaulitz-Brüder. Die Zwillinge Tom und Bill (33) sind als Teenager mit ihrer Band "Tokio Hotel" bekannt geworden, waren international auf Tour unterwegs. Mittlerweile leben die beiden in Los Angeles, Tom mit seiner Ehefrau Heidi Klum. Das Model wird ihren Ehemann wohl fleißig unterstützen und vielleicht das ein oder andere Mal mit ihm nach Deutschland reisen.

Kult-Sänger Ronan Keating

Der Letzte im Bunde ist Ronan Keating (46). Der irische Sänger ist für Welthilts wie "When You Say Nothing At All", "No Matter What" oder "Picture of Me" bekannt, nun will er die deutsche Musikwelt aufmischen und nach der nächsten großen Stimme suchen.