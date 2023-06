Es gibt freudige Neuigkeiten aus dem Hause Hill: Schauspieler Jonah Hill (39) ist kürzlich zum ersten Mal Vater geworden. Er und seine Freundin Olivia Millar haben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt.

Heimliche Schwangerschaft

Der Hill-Spross soll laut Informationen des "People"-Magazins bereits im Mai geboren worden sein. Das Paar wurde erstmals im August 2022 miteinander gesehen. Die beiden schützen ihre Beziehung stets vor den neugierigen Augen der Öffentlichkeit, es sind nur wenige Details über das Paar bekannt. Bisher blieben auch gemeinsame Auftritte am Roten Teppich aus.

Im März 2023 wurde Millar erstmals mit einem Babybauch gesichtet. Nun ist ihr gemeinsames Kind auf der Welt, ob es ein Junge oder Mädchen geworden ist, sei nicht bekannt.

Olivia Millar ist die Tochter des Topmodels Esmé Marshall, sie erlange in den 1980er-Jahren an Bekanntheit. Marshall modelte unter anderem für Calvin Klein und zierte mehrere Mal das Cover der Vogue. Ähnlich wie ihre Mutter hat sich auch Millar für eine Karriere in der Modebranche entschieden, allerdings hinter den Kulissen. Sie führt gemeinsam mit ihrer älteren Schwester den Online-Shop "Chasseresse" für nachhaltige Kleidung.