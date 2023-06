Wer hätte das gedacht? Nur ein Jahr nach seinem Abschied als Moderator der Starnacht feiert Alfons Haider in der Live-Show schon wieder ein Comeback. Bei der Starnacht am Neusiedler See, die am Samstag ab 20.15 Uhr auf ORF2 übertragen wird, steht er als Hausherr vor der Kamera.

Schauplatz der Sendung ist die Seebühne in Mörbisch mit Generalintendant Alfons Haider. "Keine Angst. Ich werde nicht singen", verrät er vorab Details seines Auftritts. "Ich bin nur Interviewpartner." Dafür singen seine Kolleginnen und Kollegen, die Hauptdarsteller des ABBA-Musicals "Mamma mia", das ab 13. Juli auf der Seebühne Mörbisch in Szene gesetzt wird. Die dafür aufgebaute malerische Kulisse eines griechischen Dorfes dient am Samstag schon als Hintergrund für die Starnacht.

Der Neusiedler See gehört als Ägäis zum Bühnenbild. Für ihn hielt Alfons Haider bei der Präsentation der Starnacht-Künstler Samstagvormittag ein wütendes Plädoyer: "Ich habe schon wieder gehört, dass der See ausgetrocknet sein soll. Das ist Schwachsinn! Sehen Sie selbst! Wir haben heuer den gleichen Wasserstand wie vor zwei Jahren", richtete Alfons Haider einen Appell an die Medien. "Das Wasser ist auch nicht dreckig. Die Farbe kommt vom Schlamm. Und der ist gesund."

Die Künstler der Starnacht am Neusiedler See beim "Probelauf" Samstagvormittag © G. Lux

Moderiert wird die Starnacht von Barbara Schöneberger und Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl, der Alfons Haider als Moderator abgelöst hat. Als Gäste dabei: Wolkenfrei mit Frontfrau Vanessa Mai, Schlagersängerin Linda Hesse, Song-Contest-Gewinner Johnny Logan, Musiklegende Tony Christie, der heuer seinen 80. Geburtstag feiert, Schlagerstar Nik P., die deutsche Pop-Band Marquess, das Pop-Duo King & Potter, DSDS-Gewinner und Shootingstar Ramon Roselly, die Kärntnerin Charlien, Chris Steger, Allessa, AnNa R. (ehemals Rosenstolz) sowie Pia Maria, die Österreich beim Eurovision Song Contest 2022 vertreten hat.

Heuer hofft man in Mörbisch auf besseres Wetter. Im Vorjahr musste die Live-Show wegen eines schweren Gewitters unterbrochen werden. Die nächste Starnacht, für die es Karten gibt, kommt dann am 8. Juli vom Wörthersee.