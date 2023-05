Seit der Trennung von Schlagerstar Helene Fischer Ende 2018 galt Entertainer Florian Silbereisen (41) als Dauersingle. Nachdem seine Ex in Tänzer Thomas Seitel ihre neue Liebe gefunden hat, scheint auch Silbereisen nicht mehr alleine durchs Leben zu gehen.

Neue Frau für Florian

Mehrere deutsche Medien berichten, dass der "Traumschiff"-Kapitän bereits eine neue Dame an seiner Seite hat. Bei seiner neuen Auserwählten handle es sich um die 34-jährige Sara. Das Paar soll sich in einem Hotel am Fuschlsee im Salzkammergut, das Silbereisen regelmäßig besucht, kennen und lieben gelernt haben. Außerdem heißt es, dass die beiden seit geraumer Zeit zusammenleben.

Die 34-Jährige soll bis Anfang 2022 dort beschäftigt gewesen sein, im Frühjahr letzten Jahres sei Sara zu ihrem Florian gezogen. Die beiden sollen sich bereits einige Jahre kennen, in der Coronapandemie wurde aus der anfänglichen Freundschaft dann mehr.

Erste Sichtung

Am Pfingstmontag wurde das Liebespaar von Fotografen bei einem romantischen Bootsausflug gesichtet. Laut einem Bericht der "Bild" sollen die beiden sehr vertraut miteinander gewirkt und viel gelacht haben. Sara und Florian sollen viele gemeinsame Interessen haben, gehen regelmäßig gemeinsam Motorradfahren sowie Wandern.

Eine offizielle Bestätigung der beiden gibt es noch nicht.