Elliot Pages mit Spannung erwartete Memoiren "Pageboy" werden am 6. Juni veröffentlicht. Es handelt sich um eine zutiefst persönliche Geschichte, die Pages Beziehung zu seinem Körper, seine Erfahrungen als eine der berühmtesten Trans-Personen der Welt sowie Themen wie psychische Gesundheit, sexuelle Übergriffe, Liebe, Beziehungen, Sex und die Schattenseiten Hollywoods behandeln wird.

Persönliche Reise in Buchform

Der 36-jährige Page, der als Ellen Grace Philpotts-Page geboren wurde, gibt zu, ein wenig nervös zu sein. "Ich bin leicht überwältigt, aber sehr dankbar. Ich dachte nicht, dass ich ein Buch schreiben könnte", verrät Page dem People-Magazin.

"Bücher, insbesondere Memoiren, haben mein Leben wirklich verändert, sie haben mir Inspiration, Trost und Demut geschenkt. Und ich denke, in dieser Zeit, in der es nicht nur Hass, sondern auch Fehlinformationen oder offensichtliche Lügen über das Leben von LGBTQ+ gibt, über unsere Gesundheitsversorgung, fühlte es sich richtig an. Trans- und queere Geschichten werden so oft auseinandergenommen oder noch schlimmer, verallgemeinert. Also habe ich mich hingesetzt und das erste Kapitel von Pageboy geschrieben und es floss einfach aus mir heraus und ich konnte nicht aufhören zu schreiben."

Vorbild für andere

Page ist sich bewusst, dass seine persönlichen Erfahrungen nicht repräsentativ für die meisten Menschen in seiner Gemeinschaft sind. "Meine Erfahrung als Trans-Person und dieses Leben, das ich führe, und das Privileg, das ich habe, repräsentieren nicht die Realität der meisten Trans-Menschen." Dennoch betont er die Bedeutung von Repräsentation und Sichtbarkeit. "Ich denke, es ist entscheidend, wir müssen uns repräsentiert fühlen und uns selbst sehen, das hatte ich als Kind nicht. Die Realität ist, dass trans Menschen überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind, überproportional obdachlos werden. Farbige Trans-Frauen werden ermordet. Menschen verlieren ihre Gesundheitsversorgung oder können nicht darauf zugreifen."

Pages eigene Reise zu seinem jetzigen Selbst war jedoch keineswegs einfach, im Gegenteil. Der Schauspieler, der im Jahr 2007 durch den Film "Juno" bekannt wurde, haderte viele Jahre mit seiner wahren Identität. "Es gab natürlich sehr schwierige Momente. Ich habe das Gefühl, dass ich es in vielerlei Hinsicht gerade so geschafft habe. Aber heute bin ich einfach ich und dankbar, hier zu sein und jeden Tag einen Schritt nach dem anderen zu machen."

Mit seiner Geschichte möchte er anderen Mut machen und ihnen das Vorbild sein, dass er in seiner Kindheit und Jugend selbst nicht hatte.