Viviane Geppert (31) schwebt derzeit auf Wolke sieben. Die deutsche Moderatorin meldet sich am Wochenende bei ihrer Community mit süßen Neuigkeiten. Die 31-Jährige ist erstmals Mutter geworden. Im Juli 2022 gaben sich Geppert und ihr Partner Dusan Cvetkovic das Jawort. Die 31-Jährige moderiert die ProSieben-Formate "Taff" und "Red". Ihr Partner hat das Sneaker- und Streetwear-Label "BSTN" ins Leben gerufen.

Großes Glück

Nun krönt ihr Sohn das Liebesglück der beiden. Die Neu-Mama verrät auch den Namen ihres Neugeboren: Luka. "Unsere Herzen explodieren vor Liebe & Stolz!! Welcome to the world, Luka. Ab jetzt beginnt das Abenteuer", schreibt die 31-Jährige zu einem ersten Schnappschuss auf Instagram. Auf den Fotos sind die Hände von Geppert und ihrem Mann sowie das kleine Händchen von Luka zu sehen. Ein zweites Bild zeigt die Füße ihres Babys.

Die Moderatorin erhielt bereits zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Kollegen. "Herzlichen Glückwunsch. Noch ein Taff-Baby", schreibt Moderationskollegin und Model Rebecca Mir. "Glückwunsch meine Liebe. Willkommen im Mamaleben, genieß diese wundervolle Erfahrung", schreibt "Let's Dance"-Jury-Mitglied Motsi Mabuse.