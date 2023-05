Sie gelten als eines der Traumpaare in Hollywood: Schauspielerin Rachel Weisz (53) und ihr "James Bond" Daniel Craig (55). Ihr Liebesglück schien perfekt, im Juni 2011 heirateten die beiden, 2018 wurde ihre gemeinsame Tochter Grace geboren. Aus ihrer früheren Beziehung mit dem US-Regisseur Darren Aronofsky (54), hat sie einen 16-jährigen Sohn namens Henry.

Schwerer Verlust

Doch das Paar musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften, Weisz hatte eine Fehlgeburt. Darüber spricht die 53-Jährige nun erstmals in dem Podcast "The News Agents". "Frauen haben Fehlgeburten, ich hatte eine Fehlgeburt."

Dieser Moment dürfte für die Schauspielerin wohl nicht leicht gewesen sein, nur wenige sprechen so offen über Erfahrungen - für sie war es wohl einer der schlimmsten Augenblicke in ihrem Leben. Weisz erzählt: "Man sieht plötzlich Blut aus dem Körper fließen, und das ist Teil der weiblichen Erfahrung, am Leben zu sein."

Weitere Einzelheiten behält sie jedoch für sich. Rachel Weisz glaubt, dass die Gesellschaft immer noch nicht ausreichend mit dem Thema vertraut ist, obwohl weltweit jede siebte Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt endet, wie in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" 2021 berichtet wurde. Sie möchte deshalb aufklären und anderen Betroffenen Mut machen. Es sei eine Erfahrung, die jede Frau treffen könne.