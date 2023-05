Sie wurde von ihrer kleinen Fangemeinde verehrt, von vielen Medien kritisiert und wohl von einem Großteil der Gesellschaft belächelt – das kurze Leben von Anna Nicole Smith war eine Achterbahnfahrt mit vielen Aufs und Abs. Die Blondine schaffte Anfang der 90er-Jahre als Foto- und Erotikmodel den Durchbruch. Sie galt bis Mitte der 2000er als eine der kontroversesten Figuren der amerikanischen Societywelt. Ihr Erfolg stand bis zu ihrem Tod stets direkt proportional zu ihrem Aussehen, das war ihr größtes Kapital. In dies investierte die gebürtige Texanerin, die mit bürgerlichem Namen Vickie Lynn Hogan hieß, zu Lebzeiten viel Geld. Sie war nie zufrieden mit ihrem äußeren Erscheinungsbild, ihre vielen Operationen trieben sie letztendlich in die Schmerzmittelsucht. Diese Sucht kostete der blonden Schönheit schließlich das Leben.

Die Geschichte der Anna Nicole Smith

Doch wie nahm alles seinen Anfang? Wie begann ihre Geschichte? Was viele nicht wissen: Anna Nicole musste zu Lebzeiten einige schwere Schicksalsschläge verkraften. Genau diese Facetten ihrer Persönlichkeit versucht die aktuelle Dokumentation "Anna Nicole Smith: You don’t know me" (Ihr kennt mich nicht) auf Netflix den Zusehern näherzubringen. Alte Weggefährten, Freunde und Familie berichten von der echten Frau hinter der Kunstfigur Anna Nicole Smith.

Vickie Lynn wurde 1967 in Texas geboren, ihr Vater verließ die Familie nur zwei Jahre später. Als ihre Mutter wieder heiratete, folgten ein Umzug und ihre erste Namensänderung. Aus Vickie Lynn Hogan wurde Nikki Hart. Nach der achten Klasse brach die Teenagerin die Schule ab, arbeitete daraufhin in einem Fast Food Lokal. Dort lernte sie den Vater ihres erstgeborenen Kindes, Billy Wayne Smith, kennen. Die beiden heirateten 1985, nur ein Jahr später kam ihr Sohn Daniel auf die Welt. Ihr Glück war allerdings nur von kurzer Dauer, sie beiden ließen sich nach zwei Jahren scheiden.

Es folgte ein weiterer Umzug, die alleinerziehende Mutter versuchte sich und ihren Sohn über Wasser zu halten, verdiente ihr Geld als Stripperin. Unter dem Künstlernamen Nikki arbeitete sie in einem Nachtklub in Houston. Im Zuge dessen lernte sie auch ihren zweiten Ehemann, den milliardenschweren Öl-Mogul J. Howard Marshall, kennen und lieben. Ihre Beziehung wurde von den Medien sowie der Öffentlichkeit stets kritisiert, sie wurde als "Golddiggerin" (Goldgräberin) hingestellt.

Der große Durchbruch

Einige Zeit später wurde sie von einem Fotografen entdeckt, zu einem der begehrten Playboy-Shootings eingeladen und schließlich 1993 zum Playmate des Jahres gekürt. Es folgten mehrere größere Werbekampagnen und Luxusdeals. Sie war am Höhepunkt ihrer Karriere, wurde auf namhafte Events und in Talkshows eingeladen. Mit dem Ruhm folgte ein weiterer Namenswechsel und Anna Nicole Smith war geboren.

Anna Nicole ergatterte in den 90ern einen Werbedeal mit Guess Jeans © IMAGO/Everett Collection

Ihr gesamtes Leben war geprägt von ihrem großen Idol Marilyn Monroe, sie galt ihr einziges ultimatives Schönheitsideal. Um sich der Schauspielerin auch äußerlich anzunähern, veränderte sich die junge Frau immer mehr. Haare, Make-up, Kleidung waren nur der Anfang, in späterer Folge ließ die Texanerin sich viermal die Brüste operieren, reduzierte ihr Gewicht und ließ auch kleinere Eingriffe im Gesicht machen. Ihre Schönheitsideale werden auch in der aktuellen Dokumentation thematisiert, so soll sie sich sogar das Zahnfleisch aufschneiden haben lassen, damit ihre Zähne noch größer wirken.

Die Schattenseiten des Ruhms

Vor den Kameras, die Anna Nicole Tag und Nacht zu verfolgen schienen, wirkte sie immer gut gelaunt und zu Späßen aufgelegt. Innerlich war das Model jedoch sehr einsam und depressiv. Sie litt an einer Ess- und Angststörung, war aufgrund von chronischen Schmerzen von zahlreichen Schmerz- und Beruhigungsmitteln abhängig.

Nach dem Tod ihres zweiten Mannes begann der nächste große Kampf, der Streit um das Millionenerbe von Marshall war entfacht. Er hätte ihr zu Lebzeiten die Hälfte seines Vermögens versprochen. Doch Anna Nicole würde in den letzten Jahren ihres Lebens nichts mehr von diesem Geld sehen.

Anna Nicole und ihr Sohn Daniel © IMAGO/YAY Images

Der Druck wurde Smith letztendlich zu groß, sie flüchtete aus den USA auf die Bahamas. Sie wollte einen Neuanfang wagen, war wieder schwanger. Als sie ihre Tochter Dannielynn zur Welt brachte, war Anna Nicole überglücklich. Doch auf den Glückstag folgte ein weiterer Tiefschlag, der die damals 38-Jährige zerstörte. Ihr Sohn Daniel besuchte sie und seine kleine Schwester im Krankenhaus, am folgenden Tag kam es zu einem fatalen Zwischenfall und Daniel verstarb unter mysteriösen Umständen. Was seiner Mutter verborgen bliebt: Der damals 20-Jährige litt ebenfalls unter schweren Depressionen, nahm harte Drogen und Medikamente. Eine Kombination aus Medikamenten und Alkohol lösten vor Ort einen Herzstillstand aus und der junge Mann konnte nicht mehr gerettet werden.

Tragischer Tod und Rechtsstreit

Diesen herben Verlust überwand Anna Nicole nicht mehr. Mit ihrer psychischen Gesundheit ging es bergab und sie nahm immer mehr Schmerzmittel, um ihre Trauer zu betäuben. Am 8. Februar 2007 wurde sie von ihrer persönlichen Krankenschwester leblos in ihrem Hotelzimmer in Florida gefunden. Sie wurde im Krankenhaus für tot erklärt.

Auch ihr Ableben war mit einem riesigen Medienrummel sowie einem Gerichtsstreit verbunden. Mehrere Männer behaupteten, der Vater von Dannielynn zu sein, schließlich ging das Sorgerecht an den Fotografen Larry Birkhead. Dieser hält seine Tochter größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, lediglich einen traditionellen gemeinsamen Auftritt legen die beiden jährlich beim Kentucky Derby hin.

Larry Birkhead und Dannielynn © imago images / ZUMA Press

Aus der kleinen Dannielynn ist mittlerweile ein Teenager geworden. Sie ist in den vergangenen Jahren ein Ebenbild ihrer verstorbenen Mutter geworden und hält das Andenken an Anna Nicole Smith in Ehren.