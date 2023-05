Vor zwei Tagen postete Model und Wahl-Steirerin Cheyenne Ochsenknecht auf ihrem Instagram-Account noch ein Bild, auf dem sie hochschwanger mit Ehemann Nino und ihrer kleinen Tochter Mavie zu sehen ist. "Aus 3 werden 4", schrieb zu sie dem Bild.

Offizielle Verkündung

Einen Tag später, am Mittwoch, scheint sich diese Aussage bewahrheitet zu haben, denn die 22-Jährige ist wieder Mutter geworden. Ein süßes Familienfoto, auf dem ihre und Ninos Hände ein winziges Babyhändchen halten, ist ein eindeutiger Hinweis. Die frisch gebackenen Eltern verrieten zudem den Namen ihres kleinen Sohnes: Matteo Nael.

Die Freude bei dem Ehepaar ist riesig, denn die beiden freuten sich in den vergangenen Monaten auch öffentlich schon sehr darauf, wieder Eltern zu werden. In einem Interview sagte die 22-Jährige, dass ihr Nino gleich vier Kinder mit ihr haben möchte. Die Hälfte ist somit mal geschafft.

Bereits Ende letzten Jahres waren sich viele Fans sicher, dass der Ochsenknecht-Spross wieder Nachwuchs erwartet. Die offizielle Verkündung folgte schließlich Mitte Dezember 2022.

Leben am Bauernhof

Viele Promis freuten sich mit und gratulierten der Zweifach-Mama. "Butzimann ist da", kommenierte Oma Natascha Ochsenknecht. "Willkommen Matteo, genießt diese schöne Zeit", schreibt Ex-Germany's Next Topmodel Kandidatin Anna Maria Damm.

Matteo wird gemeinsam mit seiner Schwester am Bauernhof von Nino und Cheyenne in Dobl bei Graz aufwachsen. Die Junglandwirte betreiben dort den Chianinahof. Künftig soll ihr Leben am Bauernhof im Rahmen einer eigenen Doku gezeigt werden. In "Unser Hof – mit Cheyenne und Nino" wollen die beiden ganz private Einblicke geben. Nun genießen sie aber zunächst mal die ersten Tage nur zu viert.