Sie galten jahrelang als das Traumpaar Hollywoods. Johnny Depp (59) und Amber Heard (37) lernten sich 2011 am Set ihres gemeinsamen Films "The Rum Diary" kennen und lieben. Anfang 2014 verlobten sich die beiden, im Februar 2015 folgte die Traumhochzeit.

Alles schien perfekt zu sein. Doch unter der Oberfläche brodelte es gewaltig. Drogen, Alkohol, psychische und physische Gewalt sollten ständig ein Thema gewesen sein. Die beiden lieferten sich nach ihrer Scheidung im Jahr 2016 eine öffentliche Schlammschlacht, die in einem langwierigen Prozessverfahren am 1. Juni 2022 endete.

Öffentliche Schlammschlacht und Jahrhundertprozess

Der Prozess zwischen Schauspieler Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard ging um die Welt. Tausende Menschen verfolgten gespannt die Prozesstage und warteten neugierig auf das abschließende Urteil. Zahlreiche Vorwürfe wurden publik, Heard warf Depp unter anderem häusliche und sexuelle Gewalt vor. Der Schauspieler wehrte sich gegen die besagten Vorwürfe und verklagte sie wegen Verleumdung.

Die 37-Jährige hatte, wie später bekannt wurde, in einem Meinungsartikel in der "Washington Post" falsche Behauptungen aufgestellt. Aufgrund der wüsten Anschuldigungen verlor der Schauspieler seine Rolle als Gellert Grindelwald in der Phantastische-Tierwesen-Filmreihe und seine Paraderolle als Captain Jack Sparrow in der Fluch-der-Karibik-Reihe. Er wurde von Hollywood verstoßen und in den sozialen Medien beschimpft.

Amber Heard nach der Urteilsverkündung im Juni 2022 © IMAGO/MediaPunch

Schließlich wurden die Vorwürfe von Heard zurückgewiesen und Depp gewann den Prozess in allen Anklagepunkten. Die 37-Jährige musste ihrem Ex-Mann eine Summe von rund 10 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Sie wurde in den sozialen Medien als Witzfigur abgestempelt und ihr Ruf war daraufhin ruiniert. Depp hingegen beginnt langsam wieder in der Schauspielbranche Fuß zu fassen und soll schon bald wieder auf den Kinoleinwänden zu sehen sein.

Neues Leben weit weg von Hollywood

Doch was wurde aus Amber Heard? Die Schauspielerin verschwand nach Prozessende von der Bildfläche und kehrte Hollywood den Rücken. Sie entschied sich nach der Trennung von Depp für ein anderes Leben, stürzte sich in eine kurze Romanze mit Tech-Milliardär Elon Musk und wurde überraschend Mutter. Ihre Tochter Oonagh kam im April 2021 mithilfe einer Leihmutter zur Welt.

Nach dem Urteil zog sie weitere Konsequenzen, hängte ihre Karriere an den Nagel, zog sich aus der Social Media-Welt zurück und ließ sich in Europa nieder. Nun wurde die 37-Jährige erstmals wieder gesichtet, sie ist mit ihrer Tochter in ihrer scheinbar neuen Heimat Madrid unterwegs.

Heard möchte dort augenscheinlich einen Neustart versuchen, ganz ohne den Einfluss Hollywoods. Die Schauspielerin soll sich bereits gut eingelebt haben und spricht fließend Spanisch. "Sie lebt in Spanien, wo sie mehr Privatsphäre hat. Der Prozess war für sie extrem belastend und sie wollte einfach einen Neuanfang außerhalb des Landes machen", erklärte die Quelle. "Sie freut sich darauf, wieder zu arbeiten und zu drehen. Sie war erschöpft und enttäuscht über den Prozess. Sie fühlte sich schlecht behandelt", erzählt eine Quelle gegenüber dem "People"-Magazin.