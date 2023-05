Mitte April gingen Nachrichten rund um einen medizinischen Notfall bei Hollywoodstar Jamie Foxx um die Welt. Der 55-Jährige soll in einer gesundheitlichen Notsituation gewesen sein und musste unverzüglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Traurige Nachricht

Seine Tochter Corinne informierte seine Fans über den Vorfall und schrieb, damals, dass ihr Vater auf dem Weg der Besserung sei. Was genau dem Schauspieler zugestoßen war, wollte die Familie aber nicht preisgeben. Die Dreharbeiten am Set seines aktuellen Filmes "Back in Action" gingen in den vergangenen Wochen ohne Foxx weiter. Teilweise wurde Szenen mit dem 55-Jährigen gestrichen oder mit Doubles inklusive digitaler Nachbearbeitung besetzt.

Seitdem ist fast ein Monat vergangen. Foxx selbst hat sich bis jetzt nicht zu Wort gemeldet, auch seine Familie hält sich bedeckt. Dafür kursierten mehrere Berichte, die den Hintergrund seiner gesundheitlichen Probleme offenlegen sollen. Er sei nach wie vor in der Klinik, dort würden weiterhin Tests durchgeführt werden. Der 55-Jährige sei wach und ansprechbar, mehr ist nicht bekannt.

Möglicher Schlaganfall?

Ein Insider soll gegenüber "RadarOnline" gesagt haben, dass Jamie am Tag es Notfalls wiederbelebt werden musste. "Es war tagelang ein Auf und ab, er hatte großes Glück, am Leben zu sein". Die Quelle verrät dem Magazin weitere Details über seinen mutmaßlichen Gesundheitszustand: "Jamie leidet an Bluthochdruck. Die Ärzte sagen, dass es dadurch zu einem Blutgerinnsel im Gehirn kommen könne, was einen Schlaganfall auslösen könnte." Ob es sich bei dem medizinischen Notfall aber wirklich um einen Schlaganfall gehandelt hat, ist weiterhin unklar.

Die Ärzte sollen aber herausgefunden haben, dass Jamie schon länger unter gewissen Symptomen gelitten haben muss. Nur ihr schnelles Eingreifen hätte Schlimmeres verhindern können, sonst hätte Jamie Foxx auch sterben können.

Sorge bei Freunden und Kollegen

Sein Gesundheitszustand scheint jedoch weiterhin ernst zu sein, viele seiner Freunde und Bekannten würden sich Sorgen um den Hollywoodstar machen. Darunter auch Ex-Freundin Katie Holmes.

Andere Kollegen rufen in den sozialen Medien zu Gebeten auf. "Guten Morgen Instagram, ich brauche euch alle, um unseren geliebten Bruder Jamie, den wir alle lieben und um den wir uns sorgen, in unseren Herzen und Gebeten zu tragen", schreibt Freund Charles Alston. Schauspielkollegin Kerry Washington schreibt in einem Posting: "Ich sende dir all die Liebe und Gebete, mein Film-Ehemann."

Bleibt zu hoffen, dass des dem Schauspieler bald wieder besser geht und er aus dem Krankenhaus entlassen werden kann.