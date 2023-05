Kevin Costner gilt als alter Hase in der Traumfabrik und feierte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Filmerfolge. Die Rolle in "Der mit dem Wolf tanzt" machte ihn schließlich weltberühmt.

Der heute 68-Jährige ist nicht nur als Schauspieler im Einsatz, sondern auch hinter der Kamera fleißig unterwegs. Als Produzent und Regisseur konnte er ebenfalls einige erfolgreiche Projekte realisieren. Er kann auf sechs Golden Globes, drei Oscars und einen Emmy zurückblicken.

Scheidung nach 18 Jahren

Das Privatleben des Hollywoodstars schien ebenso perfekt zu sein. Nach seiner ersten Ehe mit Cindy Costner, die 1994 in die Brüche ging, lernte er Christine Baumgartner kennen und lieben. Der große Altersunterschied von fast 20 Jahren schien die beiden nicht zu stören, sie gaben sich 2004 das Jawort. Die drei gemeinsamen Kinder Hayes, Grace und Cayden schienen ihr Glück perfekt zu machen. Costner hat insgesamt sieben Kinder aus drei verschiedenen Beziehungen.

Kevin Costner, Christine und ihre drei gemeinsamen Kinder © imago images/ZUMA Press

Nun soll alles aus sein. Baumgartner soll nach fast 20 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht haben, wie das "People"-Magazin und "TMZ" berichten. "Es ist sehr traurig, dass Umstände außerhalb seiner Kontrolle eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass Herr Costner an einer Klage zur Auflösung der Ehe teilnehmen muss", sagt ein Sprecher von Costner gegenüber "People". Zudem betont er: "Wir bitten darum, dass seine, Christines und die Privatsphäre ihrer Kinder respektiert wird, während sie diese schwierige Zeit durchstehen."