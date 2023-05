In der Nacht auf Dienstag war es wieder so weit: Die Met Gala ging im Metropolitan Museum of Art über die Bühne. Die Veranstaltung in New York City ist bekannt für schillernde Mottos und pompöse Outfits. Mit dabei sind jährlich zahlreiche Stars und Sternchen. Es gilt als Ehre dort über den Roten Teppich laufen zu dürfen.

A-Liga Hollywoods zu Gast in New York

Für die Gästeliste sowie die Auswahl des Mottos ist keine Geringere als Vogue-Chefin Anna Wintour verantwortlich. Die Mode-Ikone hatte in diesem Jahr prominente Unterstützung bei der Ausrichtung des Abends. In diesem Jahr stand die Gala unter dem Motto "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty". Die Veranstaltung sollte eine Hommage an den verstorbenen Modeschöpfer sein.

Die schönsten Bilder des Abends

Zahlreiche Promis folgten der Einladung und präsentierten stolz ihre Roben. Eigentlich sollte auch Lagerfelds geliebte Katze Choupette über den Roten Teppich schnurren, aber die sagte via Instagram ab. Hollywood-Star Jared Leto vertrat den flauschigen Vierbeiner und tauchte in einem riesigen Choupette-Kostüm auf.

Auch die schwangere Rihanna und ihr Asap Rocky waren mit dabei, die Sängerin erschien in einem pompösen weißen Kleid mit auffälligen Blumenapplikationen. Trotz aller Gerüchte um eine mögliche Ausladung kam eine Abordnung des Kardashian-Jenner-Clans zu der Veranstaltung. Kim Kardashian zeigte sich in einem Perlentraum, Schwester Kendall hingegen präsentierte viel Haut und erschien in einem knappen schwarzen Pailletten-Body.

Süße Verkündung

Für einen der wohl schönsten Momente des Abends sorgte Tennis-Star Serena Williams. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin postete am Montagabend einige Fotos von sich und ihrem Mann Alex Ohanian auf Instagram. Die beiden sind in edlem schwarzem Partnerlook zu sehen, doch ein Detail fällt besonders auf. Sie schreibt zum Foto: "Ich war so aufgeregt, als Anna Wintour uns drei zur Met-Gala eingeladen hat.“ Die Sportlerin ist wieder schwanger! Serena Williams wird zum zweiten Mal Mutter.

Eine weitere Promi-Dame enthüllte ebenfalls ihre zweite Schwangerschaft, auch Model Karlie Kloss präsentierte ihre kleine Babykugel auf dem Roten Teppich. Sie und ihr Ehemann Joshua Kushner werden ebenfalls wieder Eltern.

Für wilde Spekulationen sorgte der gemeinsame Auftritt von Komiker Pete Davidson und Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh. Die beiden ließen sich Arm in Arm fotografieren und lächelten in die Kamera. Die beiden erschienen in farblich abgestimmten Schwarz-weiß-Outfits. Davidson erschien im vergangenen Jahr noch mit Ex Kim Kardashian am Roten Teppich.