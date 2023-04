"Wie kannst du dich nur schön fühlen?", diese Frage wurde Winnie Harlow im Laufe ihres Lebens Dutzende Male gestellt. Auf den ersten Blick versteht man wohl nicht, was mit dieser Frage gemeint ist. Auf den zweiten Blick sieht man eine junge Frau mit ganz besonderem Aussehen.

Lange, lockige Haare, ein bezauberndes Lächeln und weiße Flecken – der Name Winnie Harlow sagte vor rund zehn Jahren niemandem etwas. Doch die junge Frau fiel bereits vor ihrem großen Durchbruch vielen Menschen auf Social Media ins Auge. Der Grund dafür waren aber nicht ihre coolen Posen oder ein sexy Lächeln, sondern ihre chronische Hauterkrankung.

Chronische Erkrankung machte sie bekannt

Bei der Kanadierin wurde im zarten Alter von vier Jahren die Erkrankung Vitiligo diagnostiziert. Ihre Pigmentzellen arbeiten nicht richtig, aufgrund dessen erscheinen bestimmte Stellen ihrer Haut heller als andere. Als Tochter von jamaikanischen Einwanderern hat Harlow einen von Natur aus dunkleren Teint, deshalb fallen die hellen, pigmentfreien Stellen auf ihrer Haut besonders auf. Als Kind wurde die heute 28-Jährige wegen ihrer Erkrankung gehänselt und jahrelang aufgezogen. Mittlerweile hat das Model ihre Haut zu ihrem Markenzeichen gemacht und ist damit ausgesprochen erfolgreich.

Harlow zierte in den vergangenen Jahren bereits unzählige Magazin-Cover, wurde von weltbekannten Fotografen abgelichtet und wurde zum Gesicht zahlreicher Luxusmarken. Als Krönung darf die Kanadierin seit 2018 für Victoria's Secret als Engel über den Laufsteg schweben.

Winnie Harlow 2018 am Laufsteg für Victoria's Secret © imago/E-PRESS PHOTO.com

Angefangen hat für Winnie Harlow alles mit der Teilnahme an der 21. Staffel von "America's Next Topmodel" im Jahr 2014. Die damals 20-Jährige tauchte zu der Zeit noch mit ihrem bürgerlichen Namen Chantelle Brown-Young auf und bewies ihr Können vor Topmodel Tyra Banks. Diese wurde auf Harlow aufmerksam, weil unzählige Fans der jungen Frau Banks unter ihren Fotos auf Instagram verlinkten. Nach ihrem Ausscheiden wurde das Nachwuchsmodel von einem Fotografen in London entdeckt. Der Rest ist Geschichte. Seitdem ging ihre Karriere steil bergauf, alle wollten das besondere Mädchen mit den weißen Flecken vor ihre Kameralinse bekommen und in ihrer Kleidung fotografieren. Mit dem Erfolg legte sie sich den Künstlernamen Winnie Harlow zu.

Lustige Namensfindung

Der Name Winnie sei tatsächlich von Winnie Pooh abgeleitet und entstand damals im Zug eines Scherzanrufs. Harlow kommt von der Schauspielerin Jean Harlow, die junge Frau sei schon immer ein großer Fan von Marilyn Monroe gewesen. Sie wollte aber nicht den Namen Monroe annehmen, das wäre ihr zu kitschig gewesen. Nach ihrem Durchbruch beschloss sie, den Namen zu behalten, um ihr Privatleben und ihre berufliche Karriere zu trennen.

Doch es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. In ihrer Kindheit und Jugend wurde sie zur Außenseiterin, Gleichaltrige machten sich über die junge Winnie lustig. "Meine Familie behandelte mich nie anders als meine Geschwister, erst als ich in die Schule kam, sagten sie mir, dass ich anders bin. Ich wurde oft mit einer Kuh verglichen." Wie sehr sie diese Jahre verunsicherten und verletzen, erzählt sie nun in einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift "Women's Health".

Die 28-Jährige darf das aktuelle Cover zieren und setzt ihre Haut dort stolz in Szene. "Ich möchte der Welt zeigen, dass Schönheit das sein kann, was wir uns jeweils wünschen." Sie möchte in Erinnerung rufen, dass Schönheit nicht im Auge des Betrachters liegt, sondern jeder selbst seinen eigenen Selbstwert und den Begriff Schönheit definiert. Schönheit könnte natürlich auch vom Standard abweichen und sei nicht an bestimmte Parameter gebunden.

Großes Selbstbewusstsein

Mittlerweile kann sie selbstbewusst mit ihrem Aussehen sowie ihrer Erkrankung umgehen und schöpft ihr volles Potenzial aus. "Irgendwann habe ich gelernt, dass meine eigene Meinung viel mehr zählt und es nicht wichtig ist, was andere über mich sagen. Ich wünschte, ich hätte das schon viel früher gewusst. Eines Tages hat es mich einfach nicht mehr interessiert", sagt Harlow in einem früheren Interview mit "Grazia".

Ihre Person ist nicht nur in der Modeindustrie gefragt, die gebürtige Kanadierin durfte mehrmals in namhaften Musikvideos mitwirken. Unter anderem ist sie in Beyoncés "Lemonade", Eminems "Guts over Fear" oder "Promises" von Calvin Harris zu sehen.

Obwohl sie in den vergangenen Jahren zu einer Galionsfigur der Branche geworden ist und als erstes weltbekanntes Supermodel mit Vitiligo gilt, möchte Winnie Harlow kein Vorbild für andere sein. "Ich möchte lieber eine Inspiration sein. Ich glaube nicht, dass eine Person auf ein solches Podest gehoben werden und man jemandem nachahmen sollte. Du solltest einfach du selbst sein wollen."

Winnie Harlow hat in den vergangenen Jahren versucht, das starre Bild der klassischen Schönheit zu brechen. Denn schön ist nur, wer sich auch schön fühlt. Dieses Mantra möchte das Model vor allem an junge Frauen weitergeben, die täglich mit ihrem Aussehen und dem Druck der Gesellschaft hadern.