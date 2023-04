Sie gingen mehrere Jahre gemeinsam durchs Leben und galten bis vor Kurzem als glückliche Familie. Sängerin Halsey (28), die mit bürgerlichem Namen Ashley Nicolette Frangipane heißt, und ihr Freund Alev Aydin (40) gehen nun getrennte Wege. Die beiden haben ihre Beziehung erst im Juli 2021 öffentlich gemacht, damals war Halsey hochschwanger. Kurz darauf kam ihr gemeinsamer Sohn Ender Ridley zur Welt.

Trennung ohne Schlammschlacht

Die Neu-Eltern schwebten damals auf Wolke 7 und zeigten ihr Familienglück ganz öffentlich. Nun folgte die öffentliche Trennung, die laut Berichten von US-Medien, "völlig einvernehmlich" gewesen sein soll. Zudem ist bekannt, dass die Sängerin das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für Ender haben möchte. Die beiden wollen ihren Sohn dennoch gemeinsam erziehen und sich das Sorgerecht teilen.

Die US-Sängerin war in der Vergangenheit bereits mit mehreren bekannten Musikern liiert, bevor sie mit Alev zusammenkam. Darunter Machine Gun Kelly, G-Eazy, Yungblud oder Matty Healy.

Im Juli 2022 feierten die beiden den ersten Geburtstag ihres Sohnes. Halsey widmete ihrem Ender folgende Worte: "Mein kleines Baby ist jetzt ein ganz Großer und wird ein Jahr alt! Die Zeit verfliegt so schnell. Dein Vater und ich lieben dich so sehr, du bist klug, wild entschlossen und süß und neugierig und lustig. Ich bin so glücklich, dass du mich gefunden hast Ender Ridley!"