Ende März wurde bekannt, dass "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe erstmals Papa wird. Der 33-Jährige und seine Freundin Erin Darke wären in den vergangenen Wochen "absolut begeistert" gewesen, berichtet das britische Magazin "The Mirror".

Sie sind Eltern geworden

Nun soll der Spross auf der Welt sein! Die beiden wurden von Fotografen in New York City mit einem Kinderwagen gesichtet. Diesen schoben die beiden stolz lächelnd vor sich her. Eine offizielle Bestätigung der beiden gab es bisher aber noch nicht.

Daniel Radcliffe und Erin Darke sind seit 2013 ein Paar. Radcliffe wurde als Zwölfjähriger mit seiner Rolle als Harry Potter zum Weltstar. Erin ist ebenfalls Schauspielerin, die beiden lernten sich am Set zum Indie-Film "Kill Your Darlings" kennen.