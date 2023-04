Er war einer der bekanntesten Serienstars, die der Sender Nickelodeon in den frühen 2000er Jahren hervorbrachte. Drake Bell erlangte gemeinsam mit Josh Peck im Zuge der Serie "Drake & Josh" große Bekanntheit und wurde von einem Millionenpublikum geliebt.

Doch in den vergangenen Jahren fiel der einst gefeierte Schauspieler wiederholt negativ auf. Er wurde 2020 von seiner Ex-Freundin Melissa Lingafelt wegen verbaler und physischer Misshandlung angezeigt, dementierte jedoch alle Vorwürfe. Im Jahr 2016 wurde er wegen einer Straftat angeklagt und wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss für einen Tag ins Gefängnis gesteckt.

Drake Bell and Josh Peck wurden mit der Serie "Drake & Josh" bekannt © IMAGO/YAY Images

Negativschlagzeilen häufen sich

Seine Fangemeinde dachte, dass der 36-Jährige mit Ehefrau Janet Von Schmeling endlich sein Glück gefunden hätte und wieder auf den rechten Weg kommt. Die beiden hielten ihre Beziehung stets privat, bestätigten im Jahr 2021 auf Twitter, dass sie geheiratet und einen kleinen Sohn bekommen hätten.

Das Familienglück währte jedoch nicht lange. Im Juni 2021 wurde der Nickelodeon-Star wegen versuchter Kindesgefährdung und Verbreitung von jugendgefährdendem Material verhaftet. Das Opfer, das zum Zeitpunkt des Vorfalls erst 15 Jahre alt gewesen sein soll, beschuldigte Bell zudem der sexuellen Belästigung. Letzteres wurden wieder fallengelassen. Der 36-Jährige wurde vom Gericht nur für ersteres verurteilt, bekam zwei Jahre auf Bewährung und musste 200 Stunden Sozialarbeit leisten.

Nach diesem herben Rückschlag zog sich Drake Bell immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Für den 36-Jährigen folgte ein Skandal auf den anderen, seiner Frau wurde das wohl zu viel und sie trennte sich Ende 2022 von Bell. Im Januar sagte eine Quelle gegenüber "People", dass Bell und Von Schmeling nach ihrer Trennung Ende letzten Jahres "darauf bedacht waren, eine friedliche Co-Eltern-Beziehung aufrechtzuerhalten und ihrem Sohn das bestmögliche Leben zu bieten".

Als vermisst gemeldet

Bell konnte wohl mit dem ganzen emotionalen Stress rund um die Trennung und dem anhaltenden Sorgerechtsstreit nicht mehr umgehen. Vor rund einer Woche verschwand er von der Bildfläche, Bell wurde als vermisst gemeldet. Besonders seine Familie machte sich große Sorgen um den 36-Jährigen.

Laut einem von TMZ zitierten Polizeibericht verschwand er, nachdem der Bruder des "Drake & Josh"-Stars, Robert, die Polizei von Orlando angerufen hatte. Er habe berichtet, dass Bell behauptet habe, nicht mehr leben zu wollen, nachdem es Probleme im Zusammenhang mit dem Sorgerecht gäbe. In einer von Entertainment Tonight erhaltenen Aufnahme eines Notrufs berichtete ein Polizeibeamter über die Besorgnis der Familie hinsichtlich angeblicher Suizidaussagen von Bell. Noch am selben Tag gab es Entwarnung, der ehemalige Serienstar wurde wohl aufgefunden. Was wirklich passiert ist und wo Bell sich aufgehalten hat, sei weiterhin unklar.

Scheidung eingereicht

Drake Bells Ehefrau Janet Von Schmeling war das nun wohl endgültig zu viel und hat eine Woche nachdem Bell in Florida als vermisst und später unversehrt gefunden wurde, die Scheidung eingereicht. Laut dem Antrag auf Auflösung der Ehe, der am Donnerstag beim Superior Court des Los Angeles County eingereicht wurde, beruft sich Von Schmeling auf "unüberbrückbare Differenzen". Von Schmeling beantragt auch das alleinige Sorgerecht für das gemeinsame Kind sowie Unterhaltszahlungen.

Bleibt zu hoffen, dass die beiden sich endlich einig werden und eine gemeinsame Lösung für ihren Sohn finden.