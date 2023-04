Schon länger wird in Hollywood-Kreisen gemunkelt, dass Kylie Jenner (25) frisch verliebt ist. Die Schwester von Reality-Star Kim Kardashian hat sich Anfang des Jahres von ihrem langjährigen Partner und dem Vater ihrer zwei Kinder, Travis Scott, getrennt. Mittlerweile soll sie wieder jemanden kennengelernt haben.

US-Medien berichten bereits seit einigen Wochen von einer möglichen Romanze mit Timothée Chalamet (27). Der Schauspieler gilt als einer der vielversprechendsten Nachwuchsschauspieler Hollywoods. Sein Können bewies der 27-jährige Amerikaner mit französischen Wurzeln bereits in Filmen wie "Little Women", "Call Me by Your Name", "Dune" oder "Don't Look Up". Von 2018 bis 2020 war er bereits mit einem Promispross liiert. Für zwei Jahre war Lily-Rose Depp, Tochter von Johnny Depp, die Frau an seiner Seite.

Geheime Treffen

Obwohl Jenner und Chalamet ein sehr unterschiedliches Leben führen, haben sich die beiden seit Beginn des Jahres angenähert. Im Jänner besuchten sie eine Modeschau von Jean-Paul-Gaultier in Paris. Das angebliche Paar wurde von Fotografen zudem einige Male bei gemeinsamen Abendessen abgelichtet. Vergangenen Freitag besuchten die beiden eine Kunstausstellung und holten sich danach etwas bei "Tito's Tacos" in Los Angeles.

US-Medien berichteten auch von einer Sichtung von Jenners Auto, das vor dem Haus des Schauspielers gestanden haben soll. Ihre Fans waren sich sicher, dass sich Kylie und ihr neuer Freund beim "Coachella Festival" zeigen werden, doch der Reality-Star erschien ohne Chalamet. Freunde von Jenner sagen gegenüber Medien, dass der Reality-Star es langsam angehen lassen will, der erste gemeinsame Auftritt des Paares wird somit vielleicht noch auf sich warten lassen.