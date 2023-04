Sie gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen im Kalender jedes Prominenten, eine Einladung zu bekommen beziehungsweise auf der Gästeliste zu stehen, sei eine Ehre. Die Met Gala geht am 1. Mai wieder in New York City über die Bühne. Je nach Motto tummeln sich die Stars und Sternchen mit glamourösen Roben und exotischen Kreationen im Metropolitan Museum of Art.

Im Gedenken an Karl Lagerfeld

Für die Gästeliste sowie die Auswahl des Mottos ist keine Geringere als Vogue-Chefin Anna Wintour verantwortlich. In diesem Jahr soll die Gala eine Hommage an den verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld sein. Das Motto lautet: "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty”.

Neben Stars wie Dua Lipa, Naomi Campbell, Penélope Cruz und Blake Lively soll im Mai ein ganz besonderer Ehrengast über den Teppich schnurren. Karl Lagerfelds Katze Choupette soll laut einem Bericht der "New York Post" eine der begehrten Einladungen von der Modechefin erhalten haben. Das bestätigte Choupettes Agent Lucas Berullier. "Es ist eine Veranstaltung zu Ehren des Vermächtnisses von Karl, und Choupette ist offensichtlich ein zentraler Bestandteil des Vermächtnisses."

Prominenter Vierbeiner am Roten Teppich

Die Birma-Katze Choupette kam im August 2011 zur Welt und gehörte eigentlich dem französischen Model Baptiste Giabiconi, Karl Lagerfelds Muse. Giabiconi bat Lagerfeld einst, auf das Kätzchen aufzupassen. Der Designer soll sich daraufhin in Choupette verliebt haben und wollte sie gar nicht mehr hergeben. Lagerfeld durfte sie behalten und widmete dem Tier zahlreiche Designs.

Eine Einladung wie diese ist begehrt, Wintour gilt als strenge Gastgeberin. Vor einigen Wochen gab es Gerüchte, dass sie den gesamten Kardashian-Jenner-Clan ausgeladen haben soll. Ob das stimmt, werden wir wohl erst am 1. Mai sehen.