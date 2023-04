Es gibt besorgniserregende Nachrichten über den Hollywood-Star Jamie Foxx (55). Der Schauspieler dreht aktuell in Großbritannien, dort ist er für seinen neuen Film "Back in Action" mit Cameron Diaz (50) vor der Kamera. Sie soll im Zuge dieses Projektes ihr großes Comeback feiern.

Doch nun ereignete sich ein Vorfall am Filmset. Laut einer Erklärung von Jamie Foxx's Tochter Corinne auf Instagram musste Foxx am Dienstag aufgrund einer medizinischen Komplikation ins Krankenhaus gebracht werden. Obwohl nicht bekannt ist, was genau passiert ist, geht es ihm bereits besser und er erholt sich dank schneller Maßnahmen und guter Versorgung. Die Familie bittet um Privatsphäre während dieser Zeit.

Vor ein paar Tagen wurde Foxx noch am Set mit Diaz abgelichtet und schien in Ordnung zu sein, aber die aktuellen Ereignisse bereiten seinen Fans Sorgen.